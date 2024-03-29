İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı halk eğitim merkezlerinde eğitim alan kursiyerlerin, Gazze'deki kadın ve çocuklar için hazırladığı oyuncak, battaniye ve kışlık giysileri taşıyan tır, Mersin Limanı'na hareket etti.
Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen yardım kampanyası kapsamında usta öğreticiler ve kursiyerler tarafından hazırlanan oyuncak, battaniye ve giysiler, Karabağlar Halk Eğitim Merkezinde toplandı.
Yardım tırı, dualarla Mersin Limanı'na uğurlandı.
İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Filistinlilerin yaşadığı acıyı hafifletmek adına ellerinden geldiğince Gazze'ye yardıma devam edeceklerini belirtti.
Gazzeli Müslümanların yanında olmayı sürdüreceklerini aktaran Yahşi, Türkiye'nin yeni yüzyılında da gönül coğrafyası içinde barıştan, huzurdan ve istikrardan yana tavır ortaya koymaya çaba göstereceklerini sözlerine ekledi.
Son Dakika › Güncel › İzmir Halk Eğitim Merkezleri Gazze'ye Yardım Taşıyor - Son Dakika
Eskişehir'de trafikte seyir halindeyken başka bir aracın engelli aracına çarpıp kaçması sonucu meydana geldiği iddia edilen kazada, alkollü engelli sürücü kafasını kaldırıma vurarak yaralandı. Olay yerine gelen ambulansa binmek istemeyen sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla zorla ambulansa bindirildi.
Kadim Dostlar Platformu Başkanı Yakup Sucuoğlu, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum'a destek vereceklerini duyurdu.
Hatay Valiliği, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kente gelecek vatandaşların yol masraflarının ödenebilmesi için ulaşım evraklarını kentteki AFAD müracaat noktalarına ibraz etmeleri gerektiğini bildirdi. Valilik, vatandaşların başvurabileceği 21 müracaat noktasını da paylaştı.
Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tepebaşı İlçesi'nde bulunan bir süt çiftliğine 'Avrupa Birliği Onaylı Süt Çiftliği Sertifikası'nı teslim etti. İşletme, AB standartlarında süt ürettiği belirlenerek Tepebaşı ilçesinde ilk AB Onaylı Süt Çiftliği Sertifikası alan işletme oldu. Çiftlikte ayrıca hastalık taramaları ve süt kalite kontrolü yapılmaktadır. 2024 yılı için destekleme miktarının artırılması beklenmektedir.
İzmir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube ekipleri tarafından yakalanan 4 kişi cezaevine gönderildi. Yapılan aramalarda 26 kilo 150 gram esrar ile 2 kilo 65 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?