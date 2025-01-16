İzmir'in Geleceği İçin Panel Serisi Devam Ediyor - Son Dakika
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İzmir'in Geleceği İçin Panel Serisi Devam Ediyor

İzmir\'in Geleceği İçin Panel Serisi Devam Ediyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Nasıl Bir İzmir' panel serisi, 'Tasarım Kenti ve Kentin Tasarımı' temasıyla 18 Ocak'ta gerçekleştirilecek. Panelde İzmir'in sürdürülebilir bir kent kimliğine ulaşma süreci ele alınacak.

16.01.2025 09:27  Güncelleme: 09:29
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Planlama Ajansı (İZPA) tarafından düzenlenen "Nasıl Bir İzmir" panel serisi devam ediyor. Kentin geleceğini şekillendirecek İzmir Vizyon 2074 Çerçeve Belgesi'nin hazırlanmasına girdi oluşturacak serinin "Tasarım Kenti ve Kentin Tasarımı" başlıklı altıncı paneli, 18 Ocak Cumartesi günü İzQ İnovasyon Merkezi'nde yapılacak.

"Tasarım Kenti ve Kentin Tasarımı" temasıyla kurgulanan ve 18 Ocak'ta düzenlenecek altıncı panelde, İzmir'in sürdürülebilir, adil ve dirençli bir kent kimliğine erişebilmek için sürdürdüğü yolculuğun, katılımcı bir perspektifle nasıl şekillendirilebileceği ele alınacak. Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Deniz Güner, Sabancı Üniversitesi'nden Ayşe Köse Badur ve Kentsel Strateji'den Ali Faruk Göksu'nun konuşmacı olarak katılacağı panel, İzQ İnovasyon Merkezi'nd saat 11.00'de başlayacak.

Geleceğin İzmir'i için stratejik bir yol haritası

İZPA Vizyon 2074 Strateji Ofisi yürütücülüğünde düzenlenen ve Doç. Dr. Murad Tiryakioğlu'nun moderatörlüğünde yapılan panel serisi, İzmir'in ekonomik, ekolojik ve toplumsal geleceğine dair derinlemesine bir tartışma zemini sunmayı hedefliyor. Toplam sekiz panelden oluşan Kent Konuşmaları serisi, İZPA ofislerinin çalışma alanlarını tamamlayacak şekilde tasarlandı. Panellerin her biri, İzmir'in öncelikli sorunlarına ve geleceğe ilişkin fırsatlarına odaklanıyor. Her panel, alanında uzman akademisyenleri misafir ediyor ve kentin geleceğini katılımcılarla birlikte tartışma ortamı sunuyor.

Serinin her paneli, İZPA'nın YouTube kanalından erişime açılıyor ve İzmir'in 2074 vizyonuna dair kurumsal bir hafıza oluşturulması amaçlanıyor. "Nasıl Bir İzmir" panel serisi daha önce "İzmir'in 2074 Vizyonu", "Gıda ve Tarım", "Körfez ve Havzalar", "Kent İçin Müşterek Veri", "Bölgesel Kalkınma ve Kentsel İnovasyon" başlıklarıyla yapılmıştı. Seri; Sağlıklı Bir İzmir ve İzmir'de Birlikte Yaşamak başlıkları üzerinden hazırlanan paneller ile devam edecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'in Geleceği İçin Panel Serisi Devam Ediyor - Son Dakika

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