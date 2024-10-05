İzmir İtfaiyesi ile İZDENİZ\'den Tasarruf Projesi

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZDENİZ, kurumun öz kaynaklarını daha verimli kullanmak için İzmir İtfaiyesi ile iş birliği yaptı. İzmir Marina'ya yanaşan teknelerin, iskele olmadan zincirle deniz tabanına sabitlenmesini sağlayan tonozların yerlerinin belirlenmesi ve 73 olan mevcut kapasiteyi artırmaya yönelik tonoz planının çıkartılmasını özel firmalar yerine itfaiyede görevli dalgıçlar üstlendi. Bu da kurumun yıllık yaklaşık 400 bin TL tasarruf etmesini sağladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZDENİZ, İzmir Marina'ya yanaşan teknelerin, iskele olmadan zincirle deniz tabanına sabitlenmesini sağlayan tonozların yerlerinin belirlenmesi ve tonozların atılması işini artık özel firmalara yaptırmıyor. 73 tekne kapasiteli İzmir Marina'da, tonozların yerini İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma birimine bağlı dalgıçlar belirliyor. Denizde 6 metre derine dalan balık adamlar, tonozları istenilen bölgelere yerleştiriyor. Böylece kurum, yıllık yaklaşık 400 bin TL tasarruf sağladı.

Daha fazla tekne bağlanacak

İZDENİZ Yönetim Kurulu Başkanı Işıkhan Güler, "Teknelerin bağlanması için deniz tabanındaki tonozlar, oldukça karmaşık şekilde konulmuş. İtfaiye ekipleri dalış yaparak bunların yerlerini belirliyor. Maksimum ve optimum tekneyi nasıl bağlarız diye bir planlama yapıyoruz. Buraya daha fazla tekne bağlamayı hedefliyoruz. Dolayısıyla tonozların yeri de önem kazanıyor" dedi.

İtfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışmanın, İZDENİZ'e önemli bir katkısının bulunduğunu anlatan Işıkhan Güler, "Bu çalışmayı dışarda bir firmaya yaptırdığımız zaman ciddi maliyetleri buluyordu. Ama kurum içerisindeki iş birliği sayesinde maliyet düşüyor, ayrıca belediye birimleri arasında ciddi bir koordinasyon sağlanıyor. O nedenle de çok önemli. Kendi öz kaynaklarımız ile bazı sorunları çözmek çok daha faydalı" diye konuştu.

Tonoz yerlerini dalgıçlar belirliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü Su Altı Arama Kurtarma biriminde görevli Ömer Yıldırım da "Tonozların yeri değişecekse, mevcut kaldırma balonları ile yerden kaldırıp, nereye konulacaksa çekme işlemi ile tonozu olduğu yere bırakıyoruz veya tonoz ağırsa ve kaldırma balonu bunu kaldıramayacaksa, vinç yardımı ile kaldırıp, konulacak yere, su altındaki dalgıçların çalışmasıyla bırakıyoruz. Teknelerin bağlanması için üzerine halatların çekilmesi işlemini de yapıyoruz" ifadelerini kullandı.