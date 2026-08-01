İzmir İtfaiyesi\'nden uyarı: "Yangını çıkmadan önleyelim"

(İZMİR)- İzmir İtfaiyesi, 25 Temmuz-1 Ağustos günleri arasında 566 yangın ve 244 kurtarma olayı olmak üzere toplam 810 olaya müdahale etti. Yangınların önemli bölümünü 193 olayla ot yangınları oluştururken İzmir İtfaiyesi; sigara izmariti, mangal ateşi, cam atıkları ve kıvılcım çıkaran çalışmaların büyük yangınlara yol açabileceğine işaret ederek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

İzmir İtfaiyesi, 25 Temmuz-1 Ağustos günleri arasında 566 yangın ve 244 kurtarma operasyonu olmak üzere toplam 810 olaya müdahale etti. Yangınlarda 193 olayla ot yangınları ilk sırada yer alırken, 119 hayvan kurtarıldı. Artan yangın riskine karşı 7 gün 24 saat görev yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, olası yangınlara hızlı müdahale için hazırlıklarını sürdürüyor, vatandaşlardan gelen tüm ihbarları değerlendiriyor. Yetkililer, yangınla mücadelenin yalnızca çıkan yangınlara müdahale etmekten ibaret olmadığını, asıl önemli olanın yangınların çıkmasını önlemek olduğunu vurguladı.

"BİR KIVILCIM BÜYÜK YANGINLARA DÖNÜŞEBİLİR"

Sıcak havalarda kuru ot ve bitki örtüsünün kolayca tutuşabildiğini belirten Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ahmet Karaman, özellikle sigara izmaritleri konusunda uyarıda bulundu. Karaman, sigara izmaritlerinin yere ya da araç camından dışarı atılmaması gerektiğini belirterek, "Cam şişe ve kırık camlar doğaya bırakılmamalı. Güneş ışınlarının etkisiyle bu tür atıklar yangın riskini artırabilir. Ormanlık alanlarda bırakılmamalı. Ayrıca, havai fişek, meşale ve benzeri ürünlerin yangın riski yüksek alanlarda kullanılmaması gerekiyor" dedi. Karaman, ormanlık alanlarda ve yakın çevresinde ateş yakılmaması gerektiğinin altını çizerek, sıcak ve rüzgarlı havalarda mangal, semaver ve kamp ateşi kullanılmaması çağrısında bulundu. Anız ve bahçe atıklarının yakılmaması gerektiğini de belirten Karaman, küçük bir ateşin rüzgarın etkisiyle kısa sürede kontrol dışına çıkabileceğini söyledi.

"KAYNAK VE TAŞLAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLMELİ"

Yangınların önemli nedenleri arasında kıvılcım çıkaran çalışmaların da bulunduğuna dikkati çeken Karaman, "Özellikle ormanlık alanlara ve kuru otların bulunduğu bölgelere yakın yerlerde kaynak, spiral, kesme ve metal işleri mümkünse ertelenmeli. Zorunlu çalışmalarda ise su tankeri veya yeterli su, yangın söndürücü ve çalışmayı takip edecek bir gözcünün hazır bulundurulması gerekir. Tarım makineleri de kuru otların bulunduğu alanlarda dikkatli kullanılmalı çünkü motor ve egzoz sıcaklığı kuru otları tutuşturabilir" ifadelerini kullandı. Vatandaşların araç kullanırken de dikkatli olması gerektiğini belirten Karaman, araçların kuru otların üzerine park edilmemesi gerektiğini söyledi. Sıcak egzoz sisteminin kuru otları tutuşturabileceğine dikkat çeken Karaman, araçlardan sigara veya yanıcı maddelerin atılmaması ve mümkünse araçlarda yangın söndürücü bulundurulması çağrısında bulundu.

"EVLERİN ÇEVRESİNDEKİ KURU OTLAR TEMİZLENMELİ"

Yangın riskinin yalnızca ormanlık alanlarla sınırlı olmadığını belirten Karaman, yerleşim yerlerinde de önlem alınması gerektiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Evlerin çevresindeki kuru ot ve çalılar temizlenmeli, çatı ve oluklarda biriken kuru yapraklar uzaklaştırılmalı. Bahçe hortumu ve su kaynakları kullanıma hazır tutulmalı. Odun, tüp ve diğer yanıcı malzemeler bina duvarlarından uzakta muhafaza edilmeli. Elektrik hatlarında sarkma veya kıvılcım fark edilmesi halinde vakit kaybetmeden ilgili elektrik dağıtım şirketine haber verilmeli. Arızalı elektrik ekipmanları kullanılmamalı. Jeneratör ve motorlu ekipmanlar kuru otlardan uzak alanlarda çalıştırılmalı. Yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgarın görüldüğü günlerde çok daha dikkatli olunmalı."

Meteoroloji'nin aşırı sıcak ve kuvvetli rüzgar uyarılarının takip edilmesi gerektiğini belirten Karaman, yüksek riskli günlerde ormanlık alanlara giriş yasaklarına mutlaka uyulması gerektiğini ifade etti. Piknik ve kamp planlarının da riskli günlerde ertelenmesi gerektiğini dile getiren Karaman, çocukların ateşle oynamaması konusunda ailelere de dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

İTFAİYE 7/24 GÖREVDE

İzmir İtfaiyesi'nin olası yangınlara karşı 7 gün 24 saat görev başında olduğunu belirten Karaman, yangın anında vatandaşların dikkat etmesi gereken noktaları şu sözlerle aktardı:

"Yangın veya duman gören vatandaşlar öncelikle güvenli bir noktaya geçerek vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramalı. Yangına bireysel olarak müdahale edilmemeli ve can güvenliği riske atılmamalı. Tahliye uyarıları da gecikmeden yerine getirilmeli. Yangınla mücadelede en önemli adımlardan biri yangının çıkmasını engellemektir. Bir sigara izmariti, bir cam parçası, bir kıvılcım ya da söndürülmemiş bir köz, yıllarca büyüyen ormanlarımızı tehdit edebilir. İzmir İtfaiyesi olarak 7 gün 24 saat görevimizin başındayız. Ancak ormanlarımızı korumak hepimizin sorumluluğu. Gelin, yangını söndürmek zorunda kalmadan önce çıkmasını hep birlikte engelleyelim."