İzmir Karabağlar\'da bankada rehin alma iddiasına çok sayıda polis sevk edildi

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde elinde silahla bir banka şubesine girdiği öne sürülen kişinin içerideki kişiyi rehin aldığı iddiası üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi'ndeki bir banka şubesine akşam saatlerinde gelen kimliği belirsiz kişinin içerideki kişiyi rehin aldığı iddia edildi. İhbar üzerine banka şubesine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, banka çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Polis, silahlı olduğu ileri sürülen kişiyi teslim olması için ikna çalışması başlattı.