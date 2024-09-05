Karabağlar\'da Atık Depolama Sahasında Yangın

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, katı atık depolama sahasında yangın çıktı.
Uzundere Mahallesi'nde, Karabağlar Belediyesine ait geçici katı atık depolama sahasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 3 helikopter ile İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve iş makinaları sevk edildi.
Atık malzemelerin tutuşması nedeniyle yoğun dumanın yükseldiği yangına müdahale eden ekipler, alevlerin çevreye sıçramaması için çalışmalarını sürdürüyor.
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