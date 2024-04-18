İzmir Karaburun\'da Yunanistan unsurları tarafından geri itilen lastik bottaki 1\'i çocuk 37 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen lastik bottaki 1'i çocuk 37 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 1'i çocuk 37 düzensiz göçmeni kurtardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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