İzmir Karşıyaka'da devlet okulu basketbolda namağlup Türkiye şampiyonluğuna ulaştı - Son Dakika
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İzmir Karşıyaka'da devlet okulu basketbolda namağlup Türkiye şampiyonluğuna ulaştı

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İzmir Karşıyaka\'da devlet okulu basketbolda namağlup Türkiye şampiyonluğuna ulaştı
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İzmir Karşıyaka'daki Eren Şahin Eronat Ortaokulu basketbol takımı, turnuvayı namağlup tamamlayarak Türkiye şampiyonu oldu. Okul Müdürü Resul Özdemir, özel okulları geride bıraktıklarını ve özel okullardan kayıt talebi geldiğini söyledi.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesindeki Eren Şahin Eronat Ortaokulu'nun basketbol takımı katıldığı turnuvayı namağlup tamamlayarak Türkiye şampiyonu oldu. Okul Müdürü Resul Özdemir, basketbol branşında özel okulların öne çıktığını belirterek, etkili antrenörlerle yaptıkları çalışmanın ardından ilk katıldıkları turnuvada şampiyonluğa ulaştıklarını söyledi. Yeni sezonda da iddialı olduklarını söyleyen Özdemir, "Okulumuza bu başarıyı duyup özel okullardan bile kayıt için gelmek isteyenler oluştu" dedi.

Karşıyaka ilçesinde bulunan 1200 öğrencili Eren Şahin Eronat Ortaokulu'nun basketbol takımı, geçen sezon Türkiye şampiyonluğuna ulaştı. Yeni sezon hazırlıklarına başlayan takım, elde ettiği şampiyonluğu bu yıl da sürdürmek için çalışmalarını hızlandırdı. Şampiyonluğun iki yıl önce planlanan çalışmanın sonucu olduğunu belirten Okul Müdürü Resul Özdemir, "Okulumuz hem akademik hem de sosyal, sportif faaliyetlerde her alanda başarılı olmaya çalışan iddialı okullardan bir tanesi. Sportif ve sosyal faaliyetlerde de birtakım başarılar elde etmek istiyorduk. Başarı elde etmeyi en çok istediğim branşlardan bir tanesi basketboldu. Çünkü genelde basketbol branşı özel okulların tekeli gibiydi. Devlet okulları çok fazla ileri düzeyde gidemiyorlardı. Üst turlara çıkamıyorlardı. Biz etkili hocalarla birlikte yapılandırmaya girdik ve basketbolda ilk katıldığımız turnuvada namağlup bir şekilde bütün özel okulları geride bırakarak şampiyon olduk" dedi. Yeni sezonda da iddialı olduklarını söyleyen Özdemir, "Okulumuza bu başarıyı duyup özel okullardan bile kayıt için gelmek isteyenler oluştu. Belki yeteneği keşfedilmemiş birkaç çocuğu bu basketbol alanında yetiştirebilirsek bizi en çok mutlu edecek konu bu olacak. Nitekim büyük kulüpler şu anda öğrencilerimizle transfer görüşmelerinde bulunuyor" diye konuştu.

'İNANDIK VE BAŞARDIK'

Spor bilincinin okul bünyesinde yerleştiğini belirten Beden Eğitimi Öğretmeni Şenay Anık ise futbol ve atletizm başta olmak üzere çok sayıda branşta başarılı sporcular yetiştirdiklerini dile getirerek, "Sene başında öğretmenler kurulu toplantısında bu takımın Türkiye şampiyonu olacağına inandık ve bunu dile getirdik. Çocuklarımız çok emek verdi. İzmir'deki 15 maçın ardından Antalya'daki yarı finalleri ve Manisa'daki finalleri namağlup tamamladık. Devlet okullarının imkanları kısıtlı olabiliyor ancak Okul Aile Birliğimiz, velilerimiz ve İlçe Spor Müdürlüğü maddi ve manevi olarak arkamızda durdu. Bu birliktelik bize şampiyonluğu getirdi" ifadelerini kullandı.

'GÜCÜMÜZ YETTİĞİNCE MÜCADELE EDECEĞİZ'

Basketbol Antrenörü Gediz Çizmeli ise öğrencilerin gelişimi açısından maç deneyiminin önemli olduğunu belirtip, "Çocuklarımızın bol maç yapması ve Türkiye şampiyonası oynaması gelişimleri açısından çok önemliydi. Bir devlet okulu olarak İzmir'de uzun yıllar sonra bunu başarmak gurur verici. Geçen yıl 6'ncı sınıflarla şampiyon olduk. Bu yıl kadromuzu 7'nci sınıflarla takviye ederek yine elimizden gelen en iyi mücadeleyi ortaya koyacağız. Hedefimiz 8'inci sınıfta tekrar Türkiye şampiyonluğuna ulaşmak" dedi.

ŞAMPİYON KADRODAKİ ÖĞRENCİLERİN HEDEFİ KULÜPLER

Şampiyon kadroda yer alan 7'nci sınıf öğrencisi Ata Kaşıkçı (12) ise "Başardığımızda kendimizi Türkiye'nin en iyi takımı gibi hissettik. 8 yaşından beri basketbol oynuyorum ve hedefim İstanbul kulüplerine transfer olmak" dedi.

Takım Kaptanı Fahrettin Ata Süleymanoğlu (12) da "Yola çıkarken şampiyon olacağımızı biliyorduk, hırslıydık ve hayalini kuruyorduk. İnanarak ve güvenerek zorlu maçları geçip başardık. En büyük hayalim Beşiktaş'ta oynamak" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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