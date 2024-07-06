İzmir Karşıyaka'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Yamanlar Dağı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 1 helikopter, 3 arazöz, 1 su ikmal ve 1 dozer sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangının 10.09'da çıktığı, ilk müdahalenin 10.20'de gerçekleştirildiği belirtildi.
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