İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durdurulması çağrısı yaptı - Son Dakika
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İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durdurulması çağrısı yaptı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İsrail\'in Gazze\'ye saldırılarının durdurulması çağrısı yaptı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ramazan ayında sona erdirilmesi için çağrıda bulundu. Üniversitenin yazılı açıklamasında, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım niteliğindeki saldırılar ve dünya devletlerinin sessizliği vurgulandı. Açıklamada, İslam ülkeleri ve dünya devletlerinin saldırıları durdurmak için çaba göstermeleri ve Gazzeli kardeşlere yardım etmeleri çağrısı yapıldı.

21.03.2024 10:49  Güncelleme: 10:51
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İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ramazan ayında durdurulması çağrısı yaptı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de eşi görülmemiş bir soykırımla insanlık suçu işlediği, dünyanın bu zulme sessiz kalmaya devam ettiği belirtildi.

Saldırılarda 32 bin sivilin yaşamını yitirdiği, 75 bine yakın insanın yaralandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"13 binden fazla çocuğun öldürüldüğü hain saldırılar, insani değerleri ve insan haklarını yok sayarak mübarek ramazan ayında da başta İslam ülkeleri olmak üzere dünya devletlerinin gözü önünde hız kesmeden devam etmektedir. Dini faşizm olarak nitelenebilecek bir yaklaşımla insani yardımların dahi Müslüman Gazze'ye güvenli, engelsiz ve sürekli bir şekilde ulaşmasını engelleyen ve acımasız biçimde soykırım yapan İsrail'i şiddetle kınıyoruz. Açık biçimde ayrımcı bir tutum takınan dünya devletlerini, İslam aleminin en kutsal ayında saldırıları durdurmak için çaba göstermeye, İslam dünyasını çaresizlik içindeki Gazzeli kardeşlerine duyarlı olmaya davet ediyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durdurulması çağrısı yaptı - Son Dakika

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