İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve Çiğli Belediyesi'nden İş Birliği Protokolü

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(İZMİR)- İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ile Çiğli Belediyesi arasında bir çok alanda iş birliği sağlayacak protokol imzalandı. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse ile Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın imzaladığı protokol ile bilimsel, teknolojik, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda iş birliği yapılacak.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ile Çiğli Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Sağlanacak iş birliği ile teorik ve uygulama alanlarında bütünlük sağlanması ve sürdürülebilir projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor. Protokol, üniversite ile belediye arasında ortak etkinlikler, araştırmalar ve projelerin gerçekleştirilmesini öngörüyor. Protokol ile belediyenin ihtiyaç duyduğu alanlarda üniversitenin bilimsel çalışmalarından yararlanılacak, böylece taraflar arasında sağlıklı ve verimli bir iş birliği ortamı oluşturulacak. Bu iş birliği, hem akademik bilginin pratikte uygulanmasını hem de kent sakinlerinin eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayarak bölgesel kalkınmaya önemli katkılar sunacak.

Geniş iş birliği alanı

Protokol kapsamında, bilimsel araştırmalardan sosyal etkinliklere, kültürel projelerden sportif faaliyetlere kadar geniş bir yelpazede çalışmalar planlanıyor. Her bir proje için ayrı anlaşmalar yapılarak tarafların hak ve yükümlülükleri netleştirilecek.

Eğitim ve danışmanlık hizmetleri

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi akademisyenleri aracılığıyla belediye çalışanlarına ve yöneticilerine yönelik lisansüstü programlar ve kurumsal eğitimler düzenlenebilecek ve Sürekli Eğitim Merkezi'nin desteğiyle ilçe sakinlerinin ihtiyaçlarına uygun eğitimler ve kurslar organize edilebilecek. Üniversite, talep edilmesi halinde belediyenin performansını ölçerek iyileştirme çalışmalarına da katkıda bulunabilecek. Çiğli Belediyesi, üniversite öğrencileri ve akademisyenlerinin projelerde yer alabilmesi için bilgi paylaşımında bulunacak. Bilim insanları ve öğrencilerin projelerini ilgililerle buluşturmak adına tanıtım ortamları oluşturulacak. Ayrıca, ulusal ve uluslararası hibe projelerinde iş birliği teklifleri sunulabilecek. Belediye, üniversitenin düzenlediği proje fuarları, kariyer haftası gibi etkinliklere personel katılımını teşvik edecek ve bu etkinlikleri duyuracak. Akademik seminer ve etkinliklere de üniversite ile ortak katılım sağlanacak.

"Kamu kurumları ile iş birliğini önemsiyoruz"

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, "İlçemize üniversite olarak her türlü katkıyı vermek üzere çalışmaya devam ediyoruz. Üniversiteler, bilgi ve proje üreten kurumlardır. Hem halkın ihtiyaçlarını karşılamak hem de konforlu bir yaşam sunmak amacıyla kamu kurumları ile iş birliğini önemsiyoruz. Çiğli Belediyesi ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi olarak, kentimizde önemli projelere imza atarak halkımızın hayat kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Bilgi paylaşımı, eğitim ve uygulamalı çalışmalarla halkımıza en iyi hizmeti sunmayı amaçlıyoruz. Ortak akıl ve iş birliğiyle, kentimizin geleceğine hep birlikte katkı sağlayacağız" dedi.

"Çiğli'nin kalkınması ve gelişmesi noktasında önemli bir adım"

Bir çok alanda iş birliği sağlayacak böyle bir protokolü imzalamaktan dolayı mutlu olduğunu kaydeden Başkan Onur Emrah Yıldız, şunları söyledi:

"İzmir Katip Çelebi Üniversitemiz, 20 bin öğrencisiyle kentimize büyük katkılar sağlamakta. Üniversitemiz ile yaptığımız protokol, her yönü ile son derece kıymetli ve anlamlıdır. Bu protokol, hem Çiğli'de yaşayan hem de Çiğli dışında bulunan vatandaşlarımız için önemli faydalar sağlayacak. İzmir Katip Çelebi Üniversitemiz ile ortak akıl ve iş birliği içerisinde çalışmak bizler için büyük bir şereftir. Üniversitemizin akademik birikimi ve bilimsel çalışmaları, belediyemizin hizmetleri ile birleşerek kentimizde önemli projelere imza atacağız. Bu protokol çerçevesinde, belediye çalışanlarımız ve yöneticilerimiz için üniversite tarafından lisansüstü programlar ve kurumsal eğitimler düzenlenecek, danışmanlık hizmetleri sunulacak. Ayrıca, akademik projelerden elde edilen çıktılar belediyemiz tarafından uygulanarak kentimize yeni değerler katılacak. Bu iş birliği ile ilçemizin geleceğine hep birlikte katkı sağlayacağız. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ile olan ortaklığımız, Çiğli'nin kalkınması ve gelişmesi noktasında önemli bir adım. Hep birlikte, daha güçlü ve daha yaşanabilir bir Çiğli için çalışmaya devam edeceğiz."