İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kent Kütüphanesi'ni Yeniledi

01.06.2026 09:24  Güncelleme: 10:04
(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi yapılarından Kent Kütüphanesi'nde bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı. Konak'ta bulunan ve geçmişte "Anadolu Kulübü" olarak kullanılan tarihi yapının ahşap kepenkleri yenilenirken, taş ve metal bölümlerde de güçlendirme çalışmaları yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin simge yapılarından Kent Kütüphanesi'nde bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı. Tarihi yapıda ahşap kepenkler yenilenirken, taş ve metal detaylar güçlendirilerek özgün mimari doku korundu. Bakım ve onarım çalışmalarıyla tarihi yapının dayanıklılığı da artırıldı. Geçmişte Anadolu Kulübü olarak kullanılan ve 2008 yılında restore edilerek kütüphaneye dönüştürülen tescilli yapı, İzmirlilere hizmet vermeyi sürdürüyor.

ESTETİK BÜTÜNLÜĞÜ KORUNDU

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı, Tarihi Yapılar Şube Müdürlüğü Bakım Onarım ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yapının dış cephesindeki ahşap kepenkler detaylı şekilde incelendi. Mevcut kepenkler sökülerek bakım sürecine alınırken, çürümüş ve eksik durumdaki ahşap parçalar yenilendi. Tüm yüzeylerde zımparalama işlemleri gerçekleştirildikten sonra kepenkler ceviz renginde boyanarak yeniden monte edildi.

Çalışmalar kapsamında yalnızca ahşap bölümler değil, yapının taş ve metal detayları da elden geçirildi. Taş söve elemanlarında imitasyon çalışmaları yapılırken, kepenk menteşelerinin bağlantı noktaları yenilendi. Zamanla gevşeyen menteşeler ise özel epoksi uygulamasıyla güçlendirildi.

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 10:05:00. #7.13#
