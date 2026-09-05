İzmir Kiraz'da jandarma baskınında 13 kilo 400 gram esrar ele geçirildi, zanlı tutuklandı
İzmir'in Kiraz ilçesinde jandarma ekiplerince yasa dışı Hint keneviri yetiştirildiği belirlenen adrese yapılan baskında 13 kilo 400 gram esrar ve 280 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İzmir'in Kiraz ilçesinde 13 kilo 400 gram esrar, 280 kök Hint keneviri ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı Hint keneviri yetiştirildiği belirlenen adrese baskın düzenledi.
Aramalarda 13 kilo 400 gram esrar, 280 kök Hint keneviri ile hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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