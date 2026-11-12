İzmir Konak'ta denizde hareketsiz görülen kadının yaşamını yitirdiği belirlendi

İzmir Konak'ta denizde hareketsiz görülen kadının yaşamını yitirdiği belirlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Konak'ta Sadık Bey Tramvay Durağı yakınlarında deniz yüzeyinde hareketsiz görülen kadın, ihbar üzerine gelen polis ekiplerince tekneye alındı. Sağlık ekipleri kadının yaşamını yitirdiğini belirledi; cenaze otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
İzmir'in Konak ilçesinde denizde kadın cesedi bulundu.
Konak ilçesi Sadık Bey Tramvay Durağı yakınlarında deniz yüzeyinde hareketsiz birini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye deniz polisi ve sağlık ekibi sevk edildi.
Hareketsiz halde bulunan kadın, polis ekiplerince tekneye alındı.
Sağlık ekipleri, isminin Y.Ç. olduğu öğrenilen kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cenaze, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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