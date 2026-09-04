İzmir Konak'ta evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı
İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen operasyonda evinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı. Aramada 6 kök Hint keneviri, 322 gram skunk, 20 hap, hassas terazi ve 446 bin lira ile birlikte 200 avro ve 200 dolar ele geçirildi; şüpheli, 14 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranırken tutuklandı.
İzmir'in Konak ilçesinde evinde Hint keneviri yetiştiren ve uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı.
Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştıkları eve operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada, 6 kök Hint keneviri, 322,22 gram skunk, 20 uyuşturucu hap, hassas terazi, Hint keneviri yetiştirmekte kullanılan aletler, suçtan elde edildiği değerlendirilen 446 bin 70 lira, 200 avro ve 200 dolar ele geçirildi.
Olayla ilgili, 14 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli gözaltına alındı.
Zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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