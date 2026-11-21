İzmir'de, 2 ayrı eve yapılan operasyonda 1 kilo 991 gram sıvı bonzai, 4 bin 635 sentetik ecza, 97,38 gram pregabalin maddesi, 2,2 gram kokain ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Dün 2 ayrı eve operasyon düzenlendi. Şüpheliler İ.A. (23) ve A.Ç. (35) gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 1 kilo 991 gram sıvı bonzai, 4 bin 635 sentetik ecza, 97,38 gram pregabalin maddesi, 2,2 gram kokain, 1 hassas terazi, 13 bin 340 TL ve 30 ABD doları ele geçirildi.

Yapılan kontrolde şüphelilerden İ.A.'nın (23) 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan' 31 gündür ifadeye yönelik arandığı tespit edildi. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.