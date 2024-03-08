İzmir Konak\'ta Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü\'nde deprem tatbikatı yapıldı

Adana'da Görev Yapan Kadın Gazeteci, Bütün Haberlere 7 Aylık Bebeğiyle Gidiyor

Adana'da görev yapan 4 çocuk annesi gazeteci Beril Solmuşgül, 7 aylık bebeği Yakup Kaan ile birlikte tüm haberlere gidiyor. Solmuşgül, anneliğin zorluklarına rağmen habercilik görevini sürdürerek vatandaşlara en doğru haberi ulaştırmaya çalışıyor. Anneliğin keyifli olduğunu belirten gazeteci, bebeğiyle birlikte habere gitmek ve gelişmeleri ekrana yansıtmak konusunda gurur duyduğunu ifade etti.