İzmir Konak\'ta Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü\'nde deprem tatbikatı yapıldı

İzmir'in Konak ilçesindeki Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü'nde deprem tatbikatı yapıldı.
Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu'nun da katıldığı tatbikatta öğrenci ve öğretmenler, "çök kapan tutun" uygulaması yaptı.
Tahliye alarmının ardından yaklaşık 470 öğrenci okul bahçesinde toplandı.
AFAD ekipleri de, tatbikat senaryosu gereği enkazdan kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.
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Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını belirten aileler, Diyarbakır'da eylemlerini sürdürdükleri HDP il binası önünde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü buruk geçirdi. Aileler, HDP ve terör örgütü PKK'ya isyan etti. Aileler, bin 649 gündür HDP il binası önündeki evlat nöbetini sürdürüyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü buruk geçiren aileler, HDP'nin kadınların haklarını ellerinden aldığını dile getirdi.
Adana'da görev yapan 4 çocuk annesi gazeteci Beril Solmuşgül, 7 aylık bebeği Yakup Kaan ile birlikte tüm haberlere gidiyor. Solmuşgül, anneliğin zorluklarına rağmen habercilik görevini sürdürerek vatandaşlara en doğru haberi ulaştırmaya çalışıyor. Anneliğin keyifli olduğunu belirten gazeteci, bebeğiyle birlikte habere gitmek ve gelişmeleri ekrana yansıtmak konusunda gurur duyduğunu ifade etti.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde Erkan Arman'ın yol kenarında bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Arman'ın alkollü eğlence mekanından çıktıktan sonra trafikte çıkan kavgada öldürüldüğü öğrenildi. Cinayete ilişkin 1'i kadın 8 kişi daha gözaltına alındı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İslahiye ilçesinde bir evin balkonunda yasadışı kenevir ekimi yapıldığını tespit ederek 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda 33 adet saksı ve pet şişeye ekilmiş vaziyette kenevir tohumu ve 9 gr kenevir tohumu ele geçirildi.
Ardahan'da hakkında 'kasten öldürme' suçundan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı ahırda yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından gerçekleştirilen operasyonda hükümlü gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi.
Tokat'ta Şehit Sinan Bilir Ortaokulu'nda eğitim gören 6 öğrenci, öğle arasında okula yakın bir lokantadan yedikleri tavuk döner sonrası mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri yaşadı. Durumun okul yöneticilerine bildirilmesi üzerine sağlık görevlileri öğrencileri gıda zehirlenmesi şüphesiyle Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından ilçeye kazandırılan Antika Pazarı, tarihi eser meraklılarını ağırlamaya hazırlanıyor. Pazar, her ayın ikinci pazar günü kuruluyor ve birbirinden kıymetli antika ürünlerin buluşma noktası oluyor.
Adıyaman Belediyesi, Kuzey Çevre Yolu'nun Küçük Sanayi Sitesi'nin yan tarafında asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmaların ardından bölgede trafik rahatlaması sağlanacak.
İŞKUR Kayseri İl Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara özel bir program düzenledi. Programda 17 firma, kadın personel alımı için görüşmeleri kabul etti ve kadınlar tarafından yoğun ilgi gördü. İl Müdürü Ayşe Ak, kadın istihdamına önem verdiklerini belirterek, programın güzel buluşmalara ve istihdamlara vesile olmasını diledi. Programda firma yetkililerine teşekkür belgesi verildi.
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde, Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, kadın çalışma arkadaşlarıyla bir araya gelerek, kadın istihdamının önemini vurguladı.
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