İzmir Kordon'da Trafik Güvenliği ve Konforu İçin Yenilikçi Çalışmalar - Son Dakika
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İzmir Kordon'da Trafik Güvenliği ve Konforu İçin Yenilikçi Çalışmalar

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22.05.2025 09:45  Güncelleme: 09:59
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İzmir Kordon\'da Trafik Güvenliği ve Konforu İçin Yenilikçi Çalışmalar
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kordon'da deniz açılan beş sokakta yaya ve araç trafiği güvenliğini artırmak amacıyla yeni projeler üzerinde çalışıyor. Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kanadalı şehir plancısı Gil Penolasa ile birlikte mevcut durumu değerlendirerek, halkın alanı daha etkin bir şekilde kullanabilmesi için öneriler aldı.

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi Kordon'da denize açılan beş sokakta araç ve yaya trafiğinin konfor ve güvenliğini yeniden değerlendiriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Planlama Ajansı (İZPA) koordinesinde yapılacak çalışmalar kapsamında saha programına katılan Kanadalı şehir plancısı Gil Penolasa ile fikir alışverişinde bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın hayata geçirdiği "Acil Eylem Paketi" kapsamında Kordon'da deniz taşkını riski önlenirken, peyzaj düzenlemeleri, kent mobilyaları, yeni yeşil alanlar ve aktivite alanlarıyla sahil yurttaşlar tarafından daha etkin kullanılmaya başlandı. Başkan Tugay, bu çalışmanın ardından Kordon sahil hattı boyunca, denize açılan Dr. Mustafa Enver Bey Caddesi, 1382 Sokak, Vasıf Çınar Bulvarı, Mustafa Münir Birsel Sokak (1378 Sokak) ve Akdeniz Caddesi'nde yaya ve araç trafiğinin düzenlenmesi, mekansal kalitenin artırılması amacıyla yürütülen proje hazırlıkları kapsamındaki gezi ve inceleme programına eşlik etti.

Gil Penolasa'da katıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği Tasarımcılar İzmir'de etkinliği için kente gelen Kanadalı Şehir Plancısı Gil Penolasa'nın da katıldığı inceleme programında Tugay'a İZPA Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Zeki Yıldırım, Çağatay Güç, İsmail Mutaf, belediye bürokratları, İZPA bünyesindeki şehir plancıları ve akademisyenler de yer aldı. Gündoğdu Meydanı ile Cumhuriyet Meydanı arasındaki sahil boyunca belirlenen beş noktada gözlem yapan Tugay, Kordon'un gelişimi ve etkin kullanımı için Gil Penolasa'dan öneriler aldı.

Kordon'a çıkan 5 noktada inceleme

Dr. öğretim üyesi Pelin Özden öncülüğünde hazırlanan program kapsamında Gündoğdu Meydanı ile Cumhuriyet Meydanı arasında kalan ve denize açılan beş sokakta, mevcut yaya ve araç trafiği koşulları değerlendirildi. İzmirlilerin Kordon'a rahat ve güvenli erişimi ile alanın en katılımcı şekilde kullanılmasını sağlayacak senaryolar görüşüldü. İnceleme sonrasında keşif notları alan katılımcılar, notları İZPA yetkililerine teslim etti. İZPA tarafından yürütülen çalışmayla Kordon'u rahatlatacak düzenlemeler için en uygun yol haritası oluşturulacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Kordon'da Trafik Güvenliği ve Konforu İçin Yenilikçi Çalışmalar - Son Dakika

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