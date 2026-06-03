İzmir Körfezi'nde 14'üncü Kez Kirlilik Tespit Edildi - Son Dakika
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İzmir Körfezi'nde 14'üncü Kez Kirlilik Tespit Edildi

03.06.2026 09:59  Güncelleme: 10:56
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin dron destekli denetimlerinde, kasım ayından bu yana İzmir Körfezi'nde 14'üncü kez dış kaynaklı kirlilik belirlendi. Yetkililer, sistematik hale gelen kirliliğe karşı denetim ve yaptırım çağrısı yaptı.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin dron destekli rutin denetimlerinde, kasım ayından bu yana İzmir Körfezi'nde 14'üncü kez dış kaynaklı kirlilik belirlendi. Bayraklı açıklarında tespit edilen kirliliğin sistematik hale geldiğine dikkat çekilirken, yetkili kurumlara denetim ve yaptırım çağrısı yapıldı.

İzmir Körfezi'ni havadan görüntüleyerek rutin tarama yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi, kasım ayından bu yana sürekli tekrarlanan dış kaynaklı kirlilik görüntülerine bugün yeniden rastladı. Yapılan denetimde, Bayraklı Sahil Güvenlik ve Bayraklı Belediyesi arasında kalan bölge açıklarında kirlilik tespit edildi. Kesintisiz olarak sürdürülen insansız hava aracı (dron) destekli denetim ve izleme çalışmaları, yaşanan kirliliğin münferit olaylar dizisi olmaktan çıktığını kanıtladı. Bugün yaşanan olay, kısa bir zaman diliminde karşılaşılan 14. vaka oldu.

"AĞIR YAPTIRIMLARI UYGULAMAYA DAVET EDİYORUZ"

İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin açıklamasında, dron çekimleriyle sürdürülen kesintisiz izleme çalışmalarının, yaşanan kirliliğin münferit olaylar zinciri olmadığını; aksine sistematik bir kirlilik sürecinin parçası olduğunu ortaya koyduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sunulan bu somut kanıtlara rağmen denetim ve yaptırım yetkisine sahip kurumların sorumlular hakkında caydırıcı cezai işlemler uygulamaması, körfezi kirleten unsurlara adeta cesaret vermektedir. Cezai yaptırım uygulanmayan her kirlilik olayı denizel eko sistemimiz üzerindeki tahribatı artırmakta, gelecekteki olası çevre suçlarına zemin hazırlamakta, çevre ve halk sağlığını ciddi boyutta tehdit etmektedir. Ekosistemdeki zararın geri dönülemez bir noktaya ulaşmaması için yasal ve idari tedbirlerin tavizsiz bir şekilde, ivedilikle hayata geçirilmesi zorunluluktur. Tüm ilgili ve yetkili kurumları; kanunların kendilerine tanıdığı yetkileri kullanmaya ve İzmir Körfezi'ni bir atık sahası olarak gören işletmelere karşı en ağır yaptırımları uygulamaya davet ediyoruz."

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Teknoloji, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Körfezi'nde 14'üncü Kez Kirlilik Tespit Edildi - Son Dakika

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