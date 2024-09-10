İzmir Körfezi\'ne Ceza ve Balık Ölümleri Devam Ediyor

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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir Körfezi'ndeki kirlilik ve balık ölümlerinin ardından yapılan incelemede İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 1,8 milyon TL ceza uygularken, körfezdeki balık ölümleri ise sürüyor. Karşıyaka sahilinde yüzlerce ölü balık kıyıya vurdu, bölgedeki pis koku etkisini sürdürüyor.

İzmir Körfezi'nde meydana gelen kirlilik ve balık ölümlerinin ardından inceleme başlatan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, uzman ekipleri ile Mobil Su ve Atıksu Laboratuvarı'nı, bölgeye sevk etti. 22 ve 23 Ağustos tarihlerinde yaşanan kirliliğin karasal kaynaklı olup olmadığını tespit etmek için ekipler tarafından, körfeze dökülen derelerden ve atık su arıtma tesislerinin çıkışlarından numuneler alındı. Bu analizler sonucunda İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'ne bağlı Çiğli Kentsel Atıksu Arıtma ile Güneybatı Atıksu Arıtma tesislerinin, çevre mevzuatında belirtilen standartların üzerinde kirli suları İzmir Körfezi'ne deşarj ettikleri tespit edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'ne 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında 1 milyon 858 bin 610 TL idari ceza uygulandı. Ayrıca, sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

İzmir Körfezi'nde 20 Ağustos'ta Bayraklı sahilinde başlayan balık ölümleri, Karşıyaka ve Konak Alsancak'ta devam ediyor. Çok sayıda ölü balık Karşıyaka Aksoy Mahallesi'nde de karaya vurdu. Ölü balıklar ile deniz yüzeyindeki kirlilik, pis kokuya neden olurken, ilçede sinekler de çoğaldı.