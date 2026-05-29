İzmir Büyükşehir'den Körfez'de Temizlik Mesaisi

29.05.2026 10:03  Güncelleme: 11:13
İzmir Körfezi'nde Gediz Nehri ve Ağıl Deresi'nden taşınan kirlilik nedeniyle oluşan deniz marulları, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZDENİZ ekipleri tarafından 7 amfibik araçla toplanıyor. Uzmanlar kalıcı çözüm için Gediz Havzası'nda kirliliğin azaltılması gerektiğini vurguluyor.

(İZMİR) - İzmir Körfezi'nde özellikle Gediz Nehri ve Ağıl Deresi üzerinden taşınan kirliliğin neden olduğu deniz marullarının toplanması için İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZDENİZ ekipleri yoğun şekilde çalışıyor. Uzmanlar ise kalıcı çözümün Gediz Havzası'nda aranması gerektiğini ifade ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZDENİZ ekipleri, İzmir Körfezi'nde son günlerde özellikle Mavişehir açıkları, Gediz ağzı ve iç körfez hattında yeniden gözlenen deniz marullarına karşı hem karadan hem denizden kapsamlı saha çalışması yürütüyor. İZDENİZ Genel Müdürü Gökhan Marım, "Gediz'in eski yatağı olan ve Mavişehir açıklarına uzanan Ağıl Deresi'nden Gediz'in ana yatağına kadar olan bölgede ekiplerimiz tekneyle saha tespiti yaptı. Çok sayıda noktada konumlandırma yapıldı, fotoğraf ve video kayıtları alındı. Özellikle sığ alanlarda yoğun deniz marulu oluşumu tespit edildi" dedi. Hem Gediz hem de Ağıl Deresi kaynaklı birikimlerin bölgede ciddi etkiler oluşturduğunu, bu durumun bakanlık raporları ve İZSU'nun aylık ölçümlerinde yer aldığını ifade eden Marım, iki dereden taşınan kirliliğin deniz marulu oluşumu için elverişli bir ortam yarattığını dile getirdi.

7 amfibik araçla temizlik seferberliği

Deniz yüzeyine çıkan deniz marullarının kısa sürede çürüyerek mikroalg patlamasını tetikleyebildiği, bunun da kötü kokuya, çözünmüş oksijen seviyesinde düşüşe ve balık ölümlerine yol açabildiği belirtiliyor. Bu nedenle ekipler, oluşumları çürümeden toplamak için yoğun çalışma yürütüyor.

İZDENİZ Genel Müdürü Gökhan Marım, geçen yılki deneyimlerin ardından toplama kapasitesinin artırıldığını belirterek, "Filomuza 5 yeni amfibik araç daha ekledik. Şu anda toplam 7 amfibik araçla çalışıyoruz. Geçen yıl Körfez'den 500 ton deniz marulu toplandı. Bu yıl ise sadece mayıs ayı itibarıyla 300 tona yaklaştık. Sabah gün doğumundan akşam hava kararana kadar kesintisiz temizlik çalışmaları yürütüyoruz Körfez'de kalıcı iyileşme sağlanabilmesi için yalnızca yüzey temizliğinin değil, Gediz Havzası kaynaklı kirliliğin azaltılması da büyük önem taşıyor" dedi.

Dip tarama ve altyapı yatırımları sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Körfez'de yalnızca yüzey temizliği değil, yapısal müdahaleler de yürüttüğünü vurgulayan İZDENİZ Genel Müdürü Gökhan Marım, dip tarama çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Marım, İZSU Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla hem sığlaşmanın önlenmesinin hem de Körfez içi su sirkülasyonunun artırılmasının hedeflendiğini belirterek, "Bu kapsamda bugüne kadar 1 milyon tonun üzerinde dip çamuru bertaraf edildi. Özellikle Mavişehir bölgesinde önemli bir derinleştirme çalışması yürütülüyor" dedi. Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nin 4. fazının devreye alınmasının da önemli bir adım olduğunu ifade eden Marım, geçen yıl yaşanan balık ölümleri ve koku sorunlarının tekrar yaşanmaması için hem deniz marulu temizliği hem de altyapı yatırımlarının birlikte sürdürüldüğünü de sözlerine ekledi.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
