İzmir Körfezi'ndeki Kirlilik İncelemesi İçin Bilim Kurulu Oluşturuldu

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla, İzmir Körfezi'ndeki kirliliği mercek altına almak amacıyla İzmir Körfezi Bilim Kurulu oluşturuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının İzmir Körfezi'nde yaşanan toplu balık ölümleri ve yaygın kirliliği mercek altına aldığı, Bakan Kurum'un konuyla ilgili toplantı düzenleyerek bakanlık yetkililerinden İzmir Körfezi'ndeki incelemeleri içeren raporları dinlediği belirtildi.

Bakanlık yetkililerinin İzmir Körfezi'ndeki son incelemelerle ilgili raporların detaylı sunumunun ardından Kurum'un acil yapılması gerekenlerle ilgili yol haritası çıkarılması ve bilim insanları ile yetkililerle İzmir Körfezi Bilim Kurulu Heyeti'nin oluşturulması talimatını verdiği bildirilen açıklamada, "Alanında uzman bilim insanlarının katkı vereceği Bilim Kurulu ilk toplantısını bu hafta içinde İzmir'de yapacak. Toplantıya Bakan Kurum başkanlık edecek. Bakan Kurum ve Bilim Kurulu üyeleri balık ölümlerinin yaşandığı denizde de incelemelerde bulunacak." ifadeleri kullanıldı.

Bu kapsamda, Bilim Kurulunun ilk toplantısını 5 Eylül'de Bakan Kurum başkanlığında İzmir'de yapacağı belirtilen açıklamada, toplantıya ilgili kuruluşlar ve yerel yönetim temsilcilerinin de davet edileceği kaydedildi.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Bu toplantıda İzmir Körfezine acil 'nefes' sağlamak için yapılması gereken işlemleri içeren 'Acil Eylem Planı'nın açıklanması bekleniyor. Bakan Kurum daha sonra Bilim Kurulu üyeleriyle İzmir Körfezi'nde de incelemelerde bulunacak. Kurum'un, Bakanlığın İzmir Körfezi'nde yaptığı araştırmaların raporlarında yer alan detayları da kamuoyuyla paylaşması bekleniyor."