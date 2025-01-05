İzmir Körfezi'nde Temizlik Çalışmaları Sonrası Flamingolar ve Pelikanlar Geri Döndü - Son Dakika
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İzmir Körfezi'nde Temizlik Çalışmaları Sonrası Flamingolar ve Pelikanlar Geri Döndü

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İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen temizlik çalışmaları sayesinde İzmir Körfezi yeniden mavi rengine kavuştu. Kuş türlerinin geri dönüşü ile birlikte bölgedeki doğal yaşam canlandı.

05.01.2025 14:12  Güncelleme: 14:22
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İzmir Körfezi'nde temizlik sonrası doğa canlandı, flamingolar ve pelikanlar geri döndü

İZMİR - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından son dönemde İzmir körfezinde yapılan dip tarama çalışmaları sonucunda denizin yeniden maviye döndüğü görüldü. Denizin temizlenmesiyle birlikte karabatak, flamingo, pelikan ve bazı kuş türleri körfezi renklendirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU tarafından İzmir Körfezi'nde oluşan kirliliğin önüne geçebilmek amacıyla çeşitli çalışmalar başlatılmıştı. Körfez temizliği Gediz Nehri'ne kadar uzanırken, Bayraklı ilçesinde bulunan Meles Deltası'nda ise yüzleri güldüren görüntüler oluştu. Çalışmaların yanı sıra havaların soğuması ve artan yağışların da etkisiyle, deniz suyunun yeniden mavi rengi almasıyla beraber; karabatak, flamingo, pelikan ve martıların yüzdüğü gözlemlendi. Çevrede yürüyüş yapan bazı vatandaşlar ise körfez temizliğinden dolayı memnuniyet duydukları ifade etti.

"Rahat rahat herkes gezebiliyor"

20-30 yıl öncesine göre körfezin son derece güzel olduğunu söyleyen Salih Kaplan, "20-30 yıl önce şu yoldan geçerken hemen hemen herkes burnunu kapatabiliyordu. Şimdi ise güzel işler yapıldı. Çalışmalar tabii ki yapıldı. Çalışmalar yapılmasa denizin şu hale gelmesi biraz zordu. Şu anda gayet iyi, koku yok, rahat rahat herkes gezebiliyor. Burası piknik alanı. Ben sahilden yaklaşık 4-5 kilometre içeride yaşıyorum. Denizden rüzgar geldiği zaman ölü balıkların kokusu bizim o taraflara kadar gelebiliyordu. Ama şimdi çalışmalar yapıldı temizlendi. Şu anda körfez gayet iyi durumda" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel İzmir Körfezi'nde Temizlik Çalışmaları Sonrası Flamingolar ve Pelikanlar Geri Döndü - Son Dakika

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