İzmir Kültür Politikaları Eylem Planı İçin Toplantı Düzenlendi - Son Dakika
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İzmir Kültür Politikaları Eylem Planı İçin Toplantı Düzenlendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Akdeniz Akademisi, İzmir Kültür Politikaları Eylem Planı hazırlıkları kapsamında kültür-sanat alanı temsilcileriyle bir araya geldi. Katılımcılar, kültür politikaları hakkında görüş ve önerilerini paylaştı.

27.02.2025 12:36
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Akdeniz Akademisi, İzmir Kültür Politikaları Eylem Planı için hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. Akdeniz Akademisi Kültür Politikaları Çalışma Grubu, kültür-sanat alanındaki kurum ve inisiyatif temsilcileriyle İzmir Sanat Merkezi'nde bir araya geldi.

Toplantının kolaylaştırıcılığını Akdeniz Akademisi Şube Müdürü Zeynep Özen Barkot üstlendi. İzmir'in kültür politikasının belirlenmesinde paydaş olarak kültür-sanat alanı temsilcilerinin öneminden söz eden Özen Barkot, "Kültür Politikaları Eylem Planı'nın hazırlık sürecinin aşamalarından biri olarak bugün sizlerle birlikteyiz. Katılımcı bir süreci nasıl inşa edebileceğimizi konuşacağız ve bu toplantıdan çıkan sonuçlara göre yeniden bir araya geleceğiz" dedi.

Yaklaşık 40 kültür inisiyatifinin katıldığı toplantıda katılımcılar İzmir'in kültür politikaları hakkındaki görüş ve önerilerini paylaştı. Katılımcılığın ve diyaloğun önemi vurgulandı. Toplantının ardından Birikim Atölyesi adına toplantıya katılan Görkem Kiter, "Akdeniz Akademisi'nin bizleri yeniden bir araya getirmesini ve olasılıklar üzerine konuşmamızı olumlu buluyorum. Devamının gelmesi hepimizin umudu" dedi.

Kemeraltı özelinde çalışan Marquis Project'ten Ali Kemal Ertem, "Kültür politikalarını oluştururken katılımcı sürecin işlemesi açısından bu toplantının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Henüz sürecin başındayız, umarım bu süreç çok daha iyi yönlere evrilir" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Kültür Politikaları Eylem Planı İçin Toplantı Düzenlendi - Son Dakika

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