İzmir Menderes\'teki orman yangını kontrol altına alındı

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ORMAN Genel Müdürlüğü (OGM), İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangının kontrol altına alındığını, Bolu Gerede'de devam eden yangını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

OGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İzmir Menderes'te meydana gelen yangın kontrol altına alınmıştır. Bolu Gerede'de ise devam eden yangını kontrol altına alma çalışmalarımız devam etmektedir" denildi.