İzmir Menemen'de nişanlısını öldüren kişi kendini de vurdu, ikisi de öldü - Son Dakika
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İzmir Menemen'de nişanlısını öldüren kişi kendini de vurdu, ikisi de öldü

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İzmir Menemen'de bir kişi, evine gelen nişanlısıyla çıkan tartışmada nişanlısını tabancayla öldürüp kendini vurdu. Nişanlısı olay yerinde yaşamını yitirdi, İzmir Şehir Hastanesine kaldırılan kişi ise kurtarılamadı; ikisinin cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

İzmir'in Menemen ilçesinde nişanlısını tabancayla öldüren kişi aynı silahla yaşamına son verdi.

Alınan bilgiye göre, Tülbentli Mahallesi'nde ikamet eden Özge P. ile evine gelen nişanlısı Aykut E. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Aykut E. tabancayla önce Özge P'ye ateş etti, ardından kendini vurdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Özge P'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

İzmir Şehir Hastanesine kaldırılan yaralı Aykut E. de müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Avukat olduğu öğrenilen Özge P. ile Hakkari'de görevli polis memuru olduğu belirtilen Aykut E'nin cansız bedenleri İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA
Adli Tıp Kurumu3. SayfaMenemenCinayetOlaylarGüncelİzmirSon Dakika

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