İzmir merkezli 12 ilde DEAŞ operasyonu: 15 gözaltı

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İZMİR merkezli 12 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik polisin düzenlediği operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, terör örgütü DEAŞ üyelerini yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada, İzmir merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 19 şüphelinin yakalanması için düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Diğer 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü bildirildi. Operasyonun DEAŞ terör örgütünün finansmanını önlemek amacıyla yapıldığı öğrenildi.(DHA)