İzmir merkezli 17 ilde uyuşturucu gelirini aklama operasyonunda 31 şüpheli yakalandı

İzmir merkezli 17 ilde uyuşturucu gelirini aklama operasyonunda 31 şüpheli yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İçişleri Bakanlığı, İzmir merkezli 17 ilde 'uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirin aklanması' suçuna yönelik operasyonlarda 31 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Bakanlık açıklamasına göre operasyonlar, İzmir merkezli olarak 17 ilde düzenlendi ve 31 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanlığı: İzmir merkezli 17 ilde 'Uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirin aklanması' suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 31 şüpheli yakalandı.
Kaynak: DHA
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