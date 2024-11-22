İzmir Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 16 Gözaltı

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İZMİR merkezli 5 ilde yapılan yasa dışı bahis operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarını yaparak takipçilerini buradan bahis oynamaya teşvik edip, haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik çalışma yaptı. İzmir merkezli İstanbul, Adana, Antalya ve Bursa'da bu sabah gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile suç unsuruna el konuldu.

Haber: Kadir ÖZEN/ İZMİR, DHA)