İzmir'in Meslek Fabrikası, İş, AŞ ve Umut Üretiyor

22.01.2026 09:55  Güncelleme: 11:09
İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası, 10 yıldır mesleki eğitim vererek gençleri iş hayatına kazandırıyor. 34 binin üzerinde kişiyi işverenlerle buluşturan kurum, eğitim ve dijital beceri geliştirme projeleriyle nitelikli iş gücüne katkı sağlıyor.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası, 10 yıldır hem mesleki eğitim veriyor hem de iş arayanları işverenle buluşturuyor.

Halkapınar'daki tarihi binasında faaliyetlerini sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü, gençlere iş, AŞ ve umut üretiyor. 2016 yılında restore edilerek kamusal hizmete kazandırılan binada, bugün mesleki eğitimden istihdama uzanan çok yönlü bir kamu hizmeti veriliyor. Kentin dört yanında istihdama katılım için hizmet veren müdürlüğün açtığı bazı kursların yanı sıra tüm idari çalışmaları da burada yürütülüyor.

İş arayanla işvereni buluşturuyor

Meslek Fabrikası bünyesinde 2017 yılında kurulan İstihdamı Geliştirme ve Destekleme Birimi, iş arayan yurttaşlarla işverenleri buluşturan yapısıyla kent genelinde aktif hizmet veriyor. Aynı zamanda İŞKUR Hizmet Noktası olarak da görev yapan birim; bölgesel analizler, sektörel araştırmalar ve iş gücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 2017 yılından bugüne kadar 34 bin 694 kişi, açık iş ilanı bulunan firmalara yönlendirilerek istihdam süreçlerine dahil edildi. Yapılan yönlendirme, eşleştirme ve danışmanlık çalışmaları sonucunda 2 bin 695 kişi istihdam edildi. Bu veriler, Meslek Fabrikası'nın istihdam alanında yalnızca aracılık eden değil, doğrudan sonuç üreten bir yapı olduğunu ortaya koyuyor.

Eğitimle güçlenen model

Meslek Fabrikası'nın istihdam çalışmaları, mesleki ve teknik eğitimlerle destekleniyor. Gerçek bir fabrika işleyişiyle yapılandırılan merkez; Eğitim Birimi, İstihdamı Geliştirme ve Destekleme Birimi ve Dijital Gençlik Merkezi'nden oluşan bütüncül bir hizmet modeli sunuyor.

Binlerce genç meslek edindi

2016 yılından bu yana Halkapınar Kurs Merkezi'nde 510 kurs açıldı. Bu kurslardan 12 bin 668 kişi faydalanırken, 7 bin 512 kursiyer eğitimlerini tamamlayarak belge almaya hak kazandı. Eğitim-istihdam bağlantısını güçlendiren bu yapı, iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu niteliklerin kazandırılmasına katkı sağlıyor.

Dijital dönüşüm ve genç istihdamı

İstihdamın geleceğine yönelik çalışmalar kapsamında, Türkiye Belediyeler Birliği'nin nihai faydalanıcı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın uygulayıcı olduğu ve Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı III (IPA III) kapsamında finanse edilen "Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri Projesi" doğrultusunda, Halkapınar'daki Meslek Fabrikası binasında Dijital Gençlik Merkezi kuruldu. Şubat 2025 itibarıyla faaliyete başlayan merkezde, 16–30 yaş arası gençlere yönelik 10 farklı başlıkta şimdiye kadar 27 eğitim ve atölye düzenlendi. 317 genç, dijital beceri ve yetkinliklerini geliştirmeye yönelik bu çalışmalara katılım sağladı.

Kent geneline yayılan hizmet ağı

Meslek Fabrikası, Dijital Gençlik Merkezi ile birlikte İzmir genelinde 29 kurs merkezi ile hizmet veriyor. Bu merkezlerin 28'i farklı ilçelerde konumlanarak mesleki eğitim ve istihdam desteklerinin kentin tamamına dengeli biçimde yayılmasını sağlıyor. 28 kurs merkezinde bugüne kadar açılan 5 bin 300 kurstan 143 bin 625 kursiyer faydalandı.

Meslek Fabrikası, Halkapınar'daki tarihi binasında yürüttüğü bu çalışmalarla; ekonomik koşulların zorlaştığı bir dönemde istihdama erişimi güçlendiren, nitelikli iş gücünü destekleyen ve yerel ekonomiye katkı sunan bir kamu hizmeti modeli olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi, Güncel, İzmir, Son Dakika

