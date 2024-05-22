İzmir Metro A.Ş., 24. yılını kutladı - Son Dakika
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İzmir Metro A.Ş., 24. yılını kutladı

İzmir Metro A.Ş., 24 yılını geride bırakarak 1 milyar 400 milyon yolcu taşıdı ve 47 milyon 736 bin 633 kilometre yol kat etti. Şirketin yöneticileri, daha da dinamik bir şekilde yoluna devam edeceklerini belirtti.

22.05.2024 19:04
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 60 kilometrelik metro ve tramvay sistemini işleten İzmir Metro A.Ş hizmette 24 yılı geride bıraktı. Bu süreçte 1 milyar 400 milyon yolcu taşınırken, 47 milyon 736 bin 633 kilometre yol kat edildi; dünyanın etrafında 1191 tur atıldı.

İzmir'de toplu ulaşımın can damarı İzmir Metro A.Ş, 24. hizmet yılını geride bıraktı. 22 Mayıs 2000 tarihinde 11 kilometre hat uzunluğu ve 10 istasyonla toplu ulaşım hizmeti vermeye başlayan İzmir Metro A.Ş., Narlıdere Metrosu, Konak, Karşıyaka, Çiğli tramvayları ile birlikte bir ulaşım devi haline geldi. 60 kilometrelik hafif raylı sistem ağı ile 24 yılda 1 milyar 400 milyon yolcu taşıyan ve kent içi raylı sistem ulaşımının bel kemiğini oluşturan İzmir Metro A.Ş bu süre içerisinde 47 milyon 736 bin 633 kilometre yol kat etti. Böylelikle dünyanın etrafında 1191 tur atılmış oldu. İzmir Metro A.Ş'nin 24. yaşı Halkapınar'daki Genel Müdürlük binasında kutlandı. Kutlamaya İzmir Metro A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sönmez Alev, İzmir Metro A.Ş. Genel Müdürü Ertan Sayılkan ve personel katıldı.

Alev: "Daha da dinamik yoluna devam edecek"

Törende konuşan İzmir Metro A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sönmez Alev, gururlu ve heyecanlı olduklarını belirterek, "Hepimiz için çok önemli bir gün. İzmir Metrosu, çeyrek asırlık bir çınar olmanın sınırına gelmiş durumda, hatta çeyrek asırlık. Muhteşem bir dönem. Genç ve dinamik, enerjik bir kuruluşuz ama bunun yanı sıra olgun yaşlardaki bir şirketin de neferiyiz. 1999 yılının 1 Eylül'ünde şu kapıdan içeriye girdim. 22 Mayıs'ta da ekip ruhuyla bu işletmeyi devreye aldık. Ne mutlu ki Cemil Tugay başkanımız da raylı sistemleri önemseyen bir stratejik yaklaşımla ulaşıma bakıyor. Daha çok işler yapacağız. 24 yaşında olgun bir yapı haline gelen şirketimizin, bundan sonra da yeni çalışmalarla, daha da dinamik yoluna devam edeceğini düşünüyorum" dedi.

Sayılkan: "Emeği geçenlere teşekkür ederim"

İzmir Metro A.Ş. Genel Müdürü Ertan Sayılkan ise, "24'üncü kuruluş yıl dönümümüz hepimize hayırlı olsun, kutlu olsun. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, paydaşlarımıza, yolcularımıza saygılarımı sunarım. Şirketimiz umarım uzun yıllar başarıyla, kazasız belasız hizmetlerine devam eder" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-Genel ve detay görüntüler

İzmir Metro arşiv görüntüleri

İzmir Metro A.Ş., 24'üncü yıl kutlaması

-Konuşma

İzmir Metro A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sönmez Alev

İzmir Metro A.Ş. Genel Müdürü Ertan Sayılkan

-Genel ve detay görüntüler

Pasta kesimi

Selamlaşma

Kaynak: ANKA

İzmir, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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