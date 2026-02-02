Fahrettin Altay ve Narlıdere Arasında Metro Seferleri Yeniden Başladı

(İZMİR) - İzmir Metrosu'nun Fahrettin Altay İstasyonu'nda yürütülen makas değişim çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar nedeniyle geçici olarak durdurulan Fahrettin Altay– Narlıdere Kaymakamlık arasındaki seferler bugün yeniden başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, güvenli, konforlu ve sürdürülebilir ulaşım hedefi doğrultusunda kent genelindeki çalışmalarını sürdürüyor. İzmir Metrosu'nun Evka-3–Narlıdere Kaymakamlık hattında bakım, onarım ve yenileme çalışmaları kapsamında Fahrettin Altay İstasyonu'nda makas sistemleri yenilendi. 25 Ocak Pazar günü başlatılan çalışmalar süresince Narlıdere Kaymakamlık ile Fahrettin Altay istasyonları arasında metro seferleri geçici olarak durduruldu. Bu süreçte ulaşım, ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından hizmete alınan 552 numaralı otobüs hattı ile sağlandı. Yarıyıl tatilinin sona erdiği 2 Şubat Pazartesi günü itibarıyla çalışmalar tamamlandı ve hatta metro seferleri normale döndü.