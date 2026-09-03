İzmir Ödemiş'te traktörün altında kalan 2 yaşındaki bebek hastaneye kaldırıldı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde traktörün basamağına oturan 2 yaşındaki Ç.C., aracın hareket etmesiyle düşüp tekerin altında kaldı. Yaralanan bebek, ilk müdahalenin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde traktörün altında kalan 2 yaşındaki bebek hastaneye kaldırıldı.
Bozdağ Mahallesi'nde 35 ZZM 38 plakalı traktörün basamağına oturan Ç.C. aracın hareket etmesi üzerine yere düştü.
Traktörün tekerinin üzerinden geçtiği bebek yaralandı. Ç.C. kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi'nden Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA
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