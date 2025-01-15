İzmir Otelcileri Sorunlarını Görüştü

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İzmir'de otelcilik sektörünün sorunları, esnaf toplantısında görüşüldü.

İzmir Otelciler Odasınca düzenlenen toplantıya İzmir Kültür ve Turizm Müdürü Sadık Doğruer, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata, Konak İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş ile otelciler odasının üyeleri katıldı.

İzmir Otelciler Odası Başkanı İbrahim Veral, sorunların çözümü için herkesin fikrine ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Sektörde çalışanların gerekli eğitimleri almasının önemine dikkati çeken Veral, gerekirse personele yönelik sertifika eğitimi başlatılabileceğini kaydetti.

AK Parti İlçe Başkanı Başdaş da otelcilerin katı su atık bedelinin kendilerini maddi olarak zorladığını dile getirmeleri üzerine konuyu İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisine taşıyacağını söyledi.

Toplantı, oda üyelerinin sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.