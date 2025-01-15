İzmir Otelcileri Sorunlarını Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir Otelcileri Sorunlarını Görüştü

İzmir'de otelcilik sorunları esnaf toplantısında tartışıldı, çözümler önerildi.

15.01.2025 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de otelcilik sektörünün sorunları, esnaf toplantısında görüşüldü.

İzmir Otelciler Odasınca düzenlenen toplantıya İzmir Kültür ve Turizm Müdürü Sadık Doğruer, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata, Konak İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş ile otelciler odasının üyeleri katıldı.

İzmir Otelciler Odası Başkanı İbrahim Veral, sorunların çözümü için herkesin fikrine ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Sektörde çalışanların gerekli eğitimleri almasının önemine dikkati çeken Veral, gerekirse personele yönelik sertifika eğitimi başlatılabileceğini kaydetti.

AK Parti İlçe Başkanı Başdaş da otelcilerin katı su atık bedelinin kendilerini maddi olarak zorladığını dile getirmeleri üzerine konuyu İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisine taşıyacağını söyledi.

Toplantı, oda üyelerinin sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Güncel, Turizm, izmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Otelcileri Sorunlarını Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:57 Kadıköy’de deniz yüzeyinde ürküten görüntü Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü
23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
20:00 19 Ocak’ta başlayacak İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları 19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları
09:24 Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım’ı savundu ’’Ahlaksız senaryolar’’ Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım'ı savundu! ''Ahlaksız senaryolar''
09:18 “Sınıfta sigara içmeyin“ dedi, çıkışta bıçaklandı "Sınıfta sigara içmeyin" dedi, çıkışta bıçaklandı
09:14 Malatya’da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti Malatya'da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
09:10 Süper Lig’e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe’den yapıyor Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
08:49 Erdoğan’dan “Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı“ sorusuna çok net yanıt Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna çok net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 01:54:37. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir Otelcileri Sorunlarını Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.