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İzmir otobanında TIR ile otomobilin çarpıştığı zincirleme kaza meydana geldi - Son Dakika
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İzmir otobanında TIR ile otomobilin çarpıştığı zincirleme kaza meydana geldi

İzmir otobanında TIR ile otomobilin çarpıştığı kazaya diğer araçların da karışmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Tüneldeki güvenlik kamerasınca kaydedilen kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İzmir otobanında TIR ile otomobilin çarpıştığı zincirleme kaza meydana geldi
17.01.2024 - 22:52,  Güncelleme: 22:55
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İzmir otobanında TIR ile otomobilin çarpıştığı kazaya diğer araçların da karışmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Tüneldeki güvenlik kamerasınca kaydedilen kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 13.50 sıralarında Aydın-İzmir otobanı Germencik ilçesi mevkisi Selatin Tünelinde meydana geldi. Aydın'daki taziye ziyaretinden İnegöl'e dönmek üzere yola çıkan Vasıf S. (38) yönetimindeki 16 BFZ 775 plakalı otomobil, aynı istikamette giden 03 AFY 750 plakalı TIR'a çarptıktan sonra sürüklendi. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan amcası Bayram S. (63) yaralandı.

ZİNCİRLEME KAZA OLDU

Kazada otomobile çarpan TIR yolun bir kısmını trafiğe kapatırken, kazayı gören sürücülerin yavaşladığı sırada arkasından gelen diğer sürücüler ise bu araçlara çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

?Kaza anı ise tüneldeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
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