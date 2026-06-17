İzmir Salatalık Üretiminde Üçüncü Sıra - Son Dakika
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İzmir Salatalık Üretiminde Üçüncü Sıra

İzmir Salatalık Üretiminde Üçüncü Sıra
17.06.2026 12:41
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İzmir, ülke salatalık ihtiyacının %8.55'ini karşılayarak Antalya ve Mersin'in ardından üçüncü sırada.

İZMİR İl Tarım ve Orman Müdürü Kahraman Akdoğan, kentin örtü altı salatalık üretiminde ülke ihtiyacının yüzde 8,55'ini karşıladığını belirtip, " İzmir, üretimde Antalya ve Mersin'in ardından üçüncü sırada bulunuyor. Yaklaşık 5 bin dekara alanda 90 bin ton salatalık üretimimiz, İzmir'den karşılanıyor" dedi.

Kentteki seralarda yetiştirilen salatalıkların hasadı devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde dalından toplanan salatalıklar, tazeliklerinin korunması için hızla paketleme tesislerine ulaştırılıyor. Paketleme tesislerinde kalibrelerine göre ayrılan salatalıklar tüketicilere ulaştırılması için ambalajlanarak üzere hazırlanıyor. İzmir'in örtü altı salatalık üretiminde ülke ihtiyacının yüzde 8,55'ini karşıladığını belirten İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Kahraman Akdoğan, "İzmir, üretimde Antalya ve Mersin'in ardından üçüncü sırada bulunuyor. Yaklaşık 5 bin dekara alanda 90 bin ton salatalık üretimimiz, İzmir'den karşılanıyor. Güzelbahçe, Torbalı, Menemen bölgelerinde de üretim faaliyetleri devam ediyor ancak Menderes ilçesi üretimde lider konumda. Menderes ilçesinde İzmir'de üretilen örtü altı salatalığın yüzde 75-80'ini karşılanıyor. Bu sene de rekoltemiz çok iyi" dedi.

'HASADIN PİK YAPTIĞI DÖNEMDEYİZ'

Ürünlerde ilaç kalıntısı kalmaması için dikkat edildiğini dile getiren Akdoğan, "Bitkisel üretimde ruhsatlı ilaçlarımız kullanılıyor. Bunların ürünlerde hasat öncesi bekleme süresi 1-3 gün arasında. Bu sayede tüketicilerimizi kimyasaldan korumuş oluyoruz" diye konuştu. Örtü altı salatalıkta hasat döneminin mayıs ayında başladığını ifade eden Akdoğan, "Hasat temmuz sonuna kadar devam edecek. Şu anda da hasadın pik yaptığı dönemdeyiz. Üreticilerimize sezonun hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum" dedi.

'TEMMUZ SONUNA KADAR HASAT SÜRÜYOR'

Menderes'te çiftçilik yapan 25 yıldır salatalık üretimi yaptığını söyleyen Volkan Kırlıoğlu ise 32 dönüm alanda üretim yaptığını belirterek, "Hepsini bir dikmiyoruz, 15 dönüm önce 15 dönüm daha sonra olmak üzere kademeli dikiyoruz. Dekardan 20 ton ürün alıyoruz. 20 Nisan'da dikip, 20 Mayıs'ta toplamaya başlıyoruz, temmuz sonuna kadar hasat sürüyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Çiftçilik, Antalya, Ekonomi, Güncel, Üretim, Mersin, İzmir, Yaşam, Son Dakika

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