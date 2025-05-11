İzmir Sanat ve Antika Fuarı Sona Erdi - Son Dakika
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İzmir Sanat ve Antika Fuarı Sona Erdi

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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen İAAF - 2. İzmir Sanat ve Antika Fuarı, sanatçıların ve sanatseverlerin büyük ilgisiyle sona erdi. Bin 500'den fazla sanatçının eseri sergilendi.

11.05.2025 12:45  Güncelleme: 15:24
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen İAAF - 2. İzmir Sanat ve Antika Fuarı bugün sona erecek. Fuara katılan sanatçılar, büyük bir ilgiyle karşılaştıkları fuarın gelecek yıllarda daha da büyüyeceğini düşündüklerini belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Demos Fuarcılık tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ve 7 Mayıs'ta kapılarını açan İAAF- İzmir Sanat ve Antika Fuarı dünyanın dört bir yanından sanatçıları ve galerileri ağırladı. Bugün sona erecek fuar, İzmirli sanatseverlerden de ilgi gördü.

Bin 500'ün üzerinde yerli ve yabancı sanatçının eseri ile 8 binden fazla resim ve heykelin beğeniye sunulduğu fuarda çeşitli etkinliklerin yanında Gülsin Onay, Kerem Görsev ve Hakan Aysev konserleri de düzenlendi.

Çağlarcan: "Bir sanatçı olarak mutluluk verici"

Ressam Güneş Çağlarcan, geçen sene de fuara katıldığını belirterek "İlgi çok güzel. Burada olmak her zamanki gibi çok keyifli. Geçen sene burada bin 500 kişiyle tanışmıştım. Bu sene de benzer bir yoğunluk var, çok mutluluk verici. En yoğun, en güzel ilgi her zaman İzmir'de var. Bir sanatçı olarak çok mutluluk verici" şeklinde konuştu.

Polat: "Üçüncü ve dördüncü fuarların daha iyi olacağına eminim"

Görsel sanatlar öğretmeni Fulden Polat ise seramik ve heykel çalıştığını belirterek, "Buraya 'My Little People' serisiyle katıldım. Doğma büyüme İzmirli bir sanatçıyım. Üçüncü ve dördüncü fuarların daha da iyi olacağına eminim" dedi.

Sanatçı Irmak Demirel ise "Çok güzel, sıcak ve renkli bir atmosfer. Geçen yıl da fuardaydım. İzmirli genç bir sanatçı olarak her zaman burada olmaktan mutluluk ve onur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Çakır: "İzmir'e çok faydası olacak"

Seramik sanatçısı Atila Çakır, 27 yıldır seramik sanatıyla uğraştığını belirterek "Hayvan figürleri yapıyorum. 21 yıl önce güvercinlerle başladı bu koleksiyon. Onlarca farklı hayvan figürleriyle çalıştım" dedi. Çakır, fuarın kentin kültür hayatına büyük katkısı olduğunu da söyledi.

Sanatçı Şermin Ayşe Tepe de "Geçen yıl da katılmıştım. İstanbul sanatçısı olarak yeniden buradayım. Çok memnunum, ilgi çok güzel. Gelecekte çok daha iyi olacağını düşünüyorum. İkinci kez düzenlenmesine rağmen ilgiden çok memnunuz. Çok kişiyle tanışma fırsatı elde ettik" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Sanat ve Antika Fuarı Sona Erdi - Son Dakika

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