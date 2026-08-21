İzmir Şehir Hastanesi'nde İç Mekan Navigasyon Sistemi - Son Dakika
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İzmir Şehir Hastanesi'nde İç Mekan Navigasyon Sistemi

İzmir Şehir Hastanesi\'nde İç Mekan Navigasyon Sistemi
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İzmir Şehir Hastanesi, hastaların yönlerini bulmasını kolaylaştıran iç mekan navigasyon sistemi kurdu.

TÜRKİYE'nin en büyük 4'üncü şehir hastanesi olan İzmir Şehir Hastanesi'nde, hastaların kompleks içerisinde yönlerini daha kolay bulabilmesi amacıyla İç Mekan (Indoor) Navigasyon Sistemi devreye alındı. Akıllı telefon kameraları ve QR kodlar aracılığıyla çalışan sistem sayesinde hastalar, gidecekleri poliklinik veya servislere sanal okları takip ederek ulaşabiliyor.

Günde yaklaşık 20 bin ayakta hastaya hizmet veren İzmir Şehir Hastanesi'nde sağlık teknolojilerinin yanı sıra hasta konforunu ve memnuniyetini artırmaya yönelik dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında akıllı yönlendirme yazılımı devreye alındı. Hastaların kompleks içerisinde yönlerini daha kolay bulabilmesi amacıyla başlatılan İç Mekan (Indoor) Navigasyon Sistemi ile hastalar, akıllı telefon kameraları ve QR kodlar aracılığıyla gidecekleri poliklinik veya servislere sanal okları takip ederek ulaşabiliyor. Hastanenin teknolojik altyapısı ve yeni uygulama hakkında bilgi veren İzmir Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yaprak Üstün, 2 bin 250 yatak kapasitesi ve 454 yoğun bakım yatağıyla hizmet verdiklerini belirtip, "Bu kadar büyük bir hastanede teknolojiyi sadece tanı ve tedavide değil, hastalarımızın hastane içerisindeki deneyimlerini kolaylaştırmak ve bulundukları süreleri kısaltmak için de kullanıyoruz" dedi.

'TEKNOLOJİNİN TÜM GÜCÜNDEN FAYDALANMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Prof. Dr. Üstün, "Hastalarımızın ve refakatçilerimizin servislere, polikliniklere daha rahat ulaşabilmesi amacıyla bir dijital dönüşüm çalışması başlattık ve 'Indoor (İç Mekan) Navigasyon Sistemi'ni kullanmaya başladık. Vatandaşlarımız ekstra bir uygulamaya ihtiyaç duymadan, telefonlarını kullanarak ulaşmak istedikleri yeri yazıyor ve yönlendirmelerle hedeflerine en kısa sürede ulaşıyor. Bu çalışmanın hasta ve refakatçi memnuniyetini belirgin şekilde artırdığını gördük. İzmir Şehir Hastanesi olarak teknolojinin tüm gücünden faydalanmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

KAMERA VE SANAL OKLARLA ADIM ADIM YÖNLENDİRME

Sistemin teknik işleyişini anlatan Bilgi Teknolojileri Yöneticisi Ensar Alemdaroğlu ise uygulamanın MHRS randevu altyapısıyla entegre çalıştığını dile getirerek, "Hastalarımız gitmek istedikleri polikliniği seçtiğinde, sistem öncelikle bina haritası üzerinde piktogram ile mevcut konumu ve hedef noktayı gösteriyor. Kamera erişimine izin verildiğinde ise ekranda beliren sanal oklar, kullanıcının kaç metre sonra sağa veya sola döneceğini canlı görüntü üzerinde tarif ediyor. Eğer hasta rotasını kaybederse, kapılarda bulunan herhangi bir QR kodu kamerasına okutarak yeni rotasını anında oluşturabiliyor. Böylece kaybolmaların tamamen önüne geçiliyor" dedi.

KİŞİYE VE PERSONELE ÖZEL AKILLI ROTALAR

Uygulamanın akıllı bina bilgi yönetim sisteminin bir modülü olduğunu aktaran Alemdaroğlu, sistemin hastaneler dışında AVM ve havalimanı gibi dev ölçekli alanlarda da kullanılabileceğini belirtti. Alemdaroğlu, sistemin katlar arası geçişlerde kullanılacak en uygun asansörleri otomatik olarak belirlediğini, ziyaretçiler ve kurum personeli için de yetkilerine uygun farklı özel rotalar çizebildiğini söyledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir Şehir Hastanesi'nde İç Mekan Navigasyon Sistemi - Son Dakika

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