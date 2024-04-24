İzmir Şehir Hastanesi'ne Pompalı Tüfekle Giriş İddiası - Son Dakika
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İzmir Şehir Hastanesi'ne Pompalı Tüfekle Giriş İddiası

İzmir Şehir Hastanesi\'ne Pompalı Tüfekle Giriş İddiası

Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, İzmir Şehir Hastanesi'ne bir kişinin pompalı tüfekle girdiğini iddia etti. Doğruyol, hastane yönetimine tepki göstererek sağlık çalışanlarının rehin alındığını ve güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu belirtti. CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç da olayı kınayarak tedbir alınmamasının sorumlularını eleştirdi.

24.04.2024 00:20  Güncelleme: 00:22
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KERİM UĞUR

(İZMİR) - Birlik Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Birlik Sağlık Sen) Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, bir kişinin pompalı tüfekle İzmir Şehir Hastanesi'ne girdiğini iddia etti. Doğruyol, "İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanlarımız pompalı tüfekle rehin alınıyor, gizlemeye çalışıyorsunuz" sözleriyle hastane yönetimine tepki gösterdi.

Birlik Sağlı Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada bir kişinin pompalı tüfekle İzmir Şehir Hastanesi'ne girdiğini iddia ederek "Söyledik anlamadınız. İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanlarımız pompalı tüfekle rehin alınıyor gizlemeye çalışıyorsunuz. Sağlık çalışanları korkudan kendilerini odaya kapatıyorlar seyrediyorsunuz. Bir psikopat, İzmir Bayraklı şehir hastanesinin 9. katında KBB servisinde tüfekle nasıl dolaşabiliyor. 9.kata çıkana kadar güvenlik nerede? Şükür ki can kaybımız yok. Biliniz ki, suçlu kadar tedbir almayanlar ve göz yumanlar da sorumludur" ifadelerini kullandı.

Doğruyol'un paylaştığı mesajında kullandığı fotoğrafta ise sağlık çalışanlarının bir muayene odası kapısının arkasına koyduğu iddia edilen koltuklar ve sandalyeler dikkat çekiyor.

Öte yandan konuyla ilgili açıklama yapan CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ise "Bir kişi elinde Tüfekle İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nin 9'uncu katına kadar çıkıp orada sağlık çalışanlarını rehin alıyor, diğer sağlık çalışanları da kendilerini odaya kilitleyip korunmaya çalışıyor. Can kaybı yaşanmamış olması mucize... Yıllardır tedbir alınsın diye bağırıyoruz. Duyan yok. Sayın Fahrettin Koca bize izah etsin.. Bir kişi nasıl olur da elinde tüfekle bir hastaneye girebilir? Bu hastanenin 9'uncu katına kadar çıkıp, sağlık çalışanlarını rehin alabilir? Bu ve benzeri olayların baş sorumlusu tedbir almayanlardır " ifadelerini kullandı, Bakan Koca'ya tepki gösterdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Şehir Hastanesi'ne Pompalı Tüfekle Giriş İddiası - Son Dakika

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