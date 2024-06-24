İzmir Şehir Hastanesinde Emekçiler İş Bıraktı - Son Dakika
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İzmir Şehir Hastanesinde Emekçiler İş Bıraktı

İzmir Şehir Hastanesinde Emekçiler İş Bıraktı

İzmir Bayraklı'da bulunan şehir hastanesinde çalışan emekçiler, düşük ücret ve yoğun çalışma koşullarını protesto ederek iş bıraktı. Emekçiler, hastane yönetiminden ve bağlı bulundukları şirketten koşullarının iyileştirilmesini istedi.

24.06.2024 16:05  Güncelleme: 16:14
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Haber: FATİH ÖZKILINÇ Kamera: KERİM UĞUR

(İZMİR)- İzmir Bayraklı'da bulunan şehir hastanesinde çalışan emekçiler, düşük ücret ve yoğun çalışma koşullarını protesto ederek iş bıraktı. Emekçiler, hastane yönetiminden ve bağlı bulundukları şirketten koşullarının iyileştirilmesini istedi.

İzmir Şehir Hastanesinde çalışan temizlik işçileri düşük ücret ve yoğun çalışmaya karşı iş bıraktı. Sabah saatlerinde hastane önünde toplanan emekçiler, ücretlerinin asgari ücret düzeyinde olduğunu belirterek, ücretlerinin ve çalışma koşullarının düzeltilmesi için hastane yönetimine ve bağlı bulundukları şirkete seslendi.

"Bizim sesimizi duyun"

ANKA Haber Ajansı'na konuşan hastane personelinden Halil İbrahim Ortaboğaz, "İzmir Şehir Hastanesinin inşaatında bu yana 4 senedir temizlik personeli olarak İSS personeli olarak çalışıyorum. Bin 500 kişi olarak çalışmamız gerekirken 500-600 kişi çalışıyoruz. İşçi yetersizliğinden iş yükümüz artıyor, hastalara gerekli hizmeti veremiyoruz. Bizim sesimizi kimlerin duyması gerekiyorsa duysun artık. Ankara Etlik Şehir Hastanesinde maaşlara iyileştirme yapıldı. Bizler de maaşlarımıza iyileştirme yapılmasını istiyoruz. Asgari ücrete çalışıyoruz. Kiramız, çoluğumuz çocuğumuz için buradayız. Baştakilere iyileştirme yapılmasını söylüyoruz, iyileştirme yapmadıkları için buradayız. Bizim sesimizi duyun, bizlere yardımcı olun" dedi.

"Asgari ücretle kimse geçinemiyor"

Hastane personeli Mecit Çınar ise "5 seneden bu yana burada çalışıyorum. İSS'le 2,5 seneden bu yana hiçbir hakkımız yok burada. Yol parasını bile cebimizden veriyoruz. Yemekler çok kötü. İşçi sayısı çok az. 3-4 kişilik işi zorla yaptırmaya çalışıyorlar. 'Yapmazsanız işten çıkartırız' diye tehdit ediyorlar. Eleman yokluğundan izinli arkadaşlarımızı çağırıyorlar. 500 hastaya 2 kişi bakıyor. Maaşlarımız çok kötü, asgari ücretle çalışıyoruz. Yetmiyor bize, çoğu hastanelerde maaşlar yükseldi. Kadroya geçmek istiyoruz. Asgari ücretle kimse geçinemiyor. Belediyede ya da kamuda çalışanlar 35-40 bin lira alırken bizim onlardan ne eksiğimiz var. Biz onlardan daha fazla çalışıyoruz. Maaşlarımıza artış istiyoruz" diye konuştu.

"Emekçiler hak ettikleri değeri alsınlar, istedikleri sağlıklı çalışma ortamına kavuşsunlar"

Hak-İş Konfederasyonu İzmir İl Başkanı Gültekin Şimşek de şunları söyledi:

"Arkadaşlarımızın hem idareye hem de bağlı bulundukları şirkete yönelik taleplerini iletmek üzere toplandıklarını gördük. Bize de taleplerini ilettiler biz de Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş Sendikası olarak arkadaşlarımızın taleplerinin aracılığını yapmak adına burada yer alıyoruz. Kendilerine hem sendikamıza üyelikleri konusunda yönlendirdik hem de haklarının iyileştirilmesi hususunda sendikamızın neler yapabileceğini anlattık. Ne yazık ki ülkemizde sendikalı olmak biraz sıkıntılı. 16 milyon çalışanın sadece 2.5 milyonu sendikalı. Ne kadar az sendikalı çalışan var olduğunun göstergesidir söylemiş olduğum rakamlar. Biz istiyoruz ki emekçiler hak ettikleri değeri alsınlar, istedikleri sağlıklı çalışma ortamına kavuşsunlar. Biz de Hak-İş'e bağlı sendikalar olarak elimizden geldiğince buna uygun zemin hazırlamaya çalışıyoruz. Türkiye genelkinde şehir hastanelerinde farklı firmalar bünyesinde çalışan arkadaşlarımız sendikalarımıza üye olarak şartların iyileşmesi hususunda bir güç birliği yapmış olacaklar. Bizim amacımız devletimizin kurumlarının işleyişini sıkıntıya sokmak değil, biz sadece emek dünyasının hak ettiği görmesi için mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Şehir Hastanesinde Emekçiler İş Bıraktı - Son Dakika

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