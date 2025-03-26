İzmir Şehir Tiyatroları'ndan 'Genç Sorular' Etkinliği Başladı

(İZMİR)- İzmir Şehir Tiyatroları gençlerle diyaloğunu ve gençlerin tiyatro sanatına ilgisini artırmayı hedeflediği "Genç Sorular" etkinliklerine başladı. İlk buluşmada "Çok Tuhaf Soruşturma" adlı oyunu izleyen üniversite öğrencileri, oyunun yönetmeni Harun Özer ve oyuncularla bir araya gelerek merak ettiklerini sordu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda (İzBBŞT), gençlere yönelik "Genç Sorular" söyleşi etkinliği başladı. İzmir Şehir Tiyatrolarıyla, kentte öğrenim hayatını sürdüren öğrencilerin daha fazla iletişimde olması için yapılan etkinlik, genç kuşağın tiyatroya olan ilgisinin artırılarak bilinçli seyirci yetiştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

İlk etkinlik yapıldı

Tiyatro ile ilgili üniversite öğrencilerinin oluşturduğu kulüplerin, oyun ve tiyatro sanatına dair merak ettiklerini sordukları etkinliğin ilki gerçekleşti. DEU Tıp Oyuncuları, DEU Metot Oyuncuları ve Ege Tıp Oyuncuları üyesi öğrenciler, İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi'nde "Çok Tuhaf Soruşturma" adlı oyunun temsilini izleyerek, oyunun yönetmeni Harun Özer ve oyuncuları Candaş Yılancı, Mustafa Can Yılmaz, Ayhan Anıl Okan Kam ve Ozan Çolak ile bir araya geldi. Oyunun yaratılma sürecinden oyunculuk tekniklerine, reji yaklaşımından dekor tasarımına kadar farklı alanlarda deneyim süreçlerinin aktarıldığı "Genç Sorular" etkinliğinde gençlerin tiyatroya ilgisi ve hakimiyeti görülmeye değerdi.

"Gençlerin ilgisinden memnunuz"

İzmir Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Yardımcısı Harun Özer, gençlerin Şehir Tiyatroları'na ve tiyatro sanatına olan ilgisinden memnun olduklarını belirterek, etkinliğe katılmak isteyen her öğrenciye kapılarının açık olduğunu belirtti. Özer şöyle konuştu; "Şehir Tiyatroları'na gençlerin gösterdiği ilgiden oldukça memnunuz. Her gösterimimizde çok sayıda genç yanımızda oluyor. Onlarla iletişimimizi güçlendirecek yeni fikirler yaratmaya çalışıyoruz. 'Gerçekleştirdiğimiz etkinlik de bunlardan biriydi. Onlar merak ettiklerini sordu, biz de içtenlikle cevapladık. Hep birlikte keyifli bir akşam geçirmiş olduk. Bu etkinliği sürdürmek istiyoruz, gençlerden gelecek önerilere açık olduğumuzun, onlarla birlikte olmak istediğimizin altını çizmek isterim."

İzmir Şehir Tiyatroları farklı gençlerin oluşturduğu gruplarla "Genç Sorular" etkinliğini sürdürmeyi planlıyor.