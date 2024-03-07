İzmir Ticaret Borsası ve ESİAD, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için mesaj yayımladı

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ve Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kestelli yaptığı yazılı açıklamada, Dünya Kadınlar Günü'nün özünde bir mücadele ve hak arama günü olduğunu ve bu günde kadınların ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlandığını ifade etti.
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından bu yılın Kadınlar Günü temasının "Kadınlara yatırım yapın: İlerlemeyi hızlandırın" olarak belirlendiğini belirten Kestelli, son dönemlerde geçmiş 100 yılda elde edilen kazanımlarda gözle görülür bir yavaşlama olduğunu kaydetti.
Kestelli, "BM'ye göre dünyada 2030 yılına kadar toplumsal cinsiyet eşitliği hedefine ulaşılabilmesi için yılda 360 milyar dolarlık yatırım yapılması gerekiyor. Fakat son yıllarda dünya genelinde yaşanan ekonomik krizler ve yüksek enflasyon bunu imkansız hale getirmiş durumda. 8 Mart 2024'ün bu konudaki farkındalığın artırılmasına vesile olmasını temenni ediyor ve eşitlik hedefine ulaşılana kadar kadınlara yönelik yatırımların artarak sürmesi gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) Başkanı Zorlu da 8 Mart'ın toplumsal cinsiyet eşitliği yolunda simgesel bir gün olduğunu ve tüm dünyada kadınların katılmadığı bir ekonomik ve toplumsal yaşamda sürdürülebilir bir kalkınmadan bahsedilemeyeceğini ifade etti.
Türkiye'de ve dünyada toplumsal cinsiyet eşitliğinden hala çok uzak olunduğunu dile getiren Zorlu, açıklamasında Dünya Ekonomik Forumu'nun 146 ülkeyi kapsayan Küresel Cinsiyet Uçurumu 2023 Raporu verilerine yer verdi.
Zorlu, dünyada cinsiyet eşitsizliğini gidermek için sağlanan ilerlemenin hızının büyük ölçüde yavaşladığını belirterek, "Cinsiyet eşitliği farkı, geçen yıla göre sadece yüzde 0,3 kapandı. Dünyada cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesine yönelik ilerlemenin bu hızla devam etmesi durumunda aradaki farkın ancak 2154'te yani 131 yıl içinde kapanabileceği tespit edildi. Bu süre, ekonomik eşitsizliği kapatmak için 169 yıl, siyasi yetkilendirme alanındaki eşitsizliği kapatmak için ise 162 yıl alabilir. Rapora göre Türkiye, bir önceki yıla göre 146 ülke arasında 5 sıra gerileyerek 129. oldu. Hindistan, Tunus, Nijerya, Suudi Arabistan gibi ülkelerle aynı ligde yer alan Türkiye'deki gerilemenin ana nedeni kadınların istihdama, siyasete ve karar alma mekanizmalarına katılımının çok düşük olmasıdır." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › İzmir Ticaret Borsası ve ESİAD, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için mesaj yayımladı - Son Dakika
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