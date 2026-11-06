İzmir Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 102 yıldır ticarete insan yetiştiriyor

İzmir'de 102 yıl önce eğitim öğretime başlanan lise, ticaret hayatına nitelikli insan gücü kazandırmayı sürdürüyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Asırlık Mektepler" dosyasının bu bölümünde, İzmir Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin mesleki eğitim geleneği ele alındı.

Türkiye'nin en önemli ticaret limanlarından İzmir'de, savaş yıllarının ardından kent ekonomisini canlandırmak ve milli ekonominin temellerini atmak amacıyla 24 Şubat 1924'te, Göztepe semtindeki Sait Paşa Konağı'nda Lisan ve Ticaret Mektebi kuruldu.

Okul, 22 öğrenciyle eğitime başladı. Çevreden gördüğü ilgi sonucu ikinci eğitim yılında 120 öğrenciye ulaşan kurumun mevcut binası yetersiz kaldı. Bunun üzerine okul, 1935 yılında geçmişte Fransız okulu olarak kullanılan ve Kurtuluş Savaşı'ndan sonra boş kalan Konak ilçesindeki binaya taşındı.

Eğitim serüveni boyunca Lisan ve Tecim Mektebi, İzmir Tecim Lisesi, İzmir Ticaret Lisesi, İzmir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adlarını da alan okul, bugün İzmir Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adıyla misyonunu sürdürüyor.

"Ticaret liselerinin temel taşını oluşturuyoruz"

Okul müdürü Sezgi Özcan Işık, 865 öğrencisi olan okulda 80 öğretmenin görev yaptığını söyledi.

Işık, okulda çalışmanın büyük bir sorumluluk gerektirdiğini ifade ederek, "Geçmişe dayanan ve büyük bir emek verilmiş bir okulu devam ettirmek benim için hem sorumluluk hem de çok gurur verici. Elimizden geleni yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Kentte ticaretle uğraşan birçok kişinin bu okuldan mezun olduğunu anlatan Işık, şunları kaydetti:

"İzmir Ticaret Odasındaki birçok üye de bizden mezun. Aslında ticaret liselerinin temel taşını oluşturuyoruz. Bu okulda çok iyi eğitim verildiğini, iyi bir kadronun olduğunu düşünüyorum. Birçok kişiyle tanıştığımda da bu okulun mezunu olduğunu görüyorum. Bu benim için çok gurur verici. İzmir'in ticaretine, Türk ticaretine yön vermiş birçok iş adamı yetiştirdik. Yine bu misyonumuza devam edeceğiz. İzmir'in ticaretine yön veren iş insanları yetiştireceğiz."

Muhasebe bölümü 10. sınıf öğrencisi Mavi Ada Atlı da okulunu sevdiğini, İngilizce eğitiminin kendisine katkı sağladığını belirtti.

Dış ticaret alanında eğitim gören 10. sınıf öğrencisi Aybey Sönmez de annesinin mali müşavir olduğunu vurgulayarak, "Ben de mali müşavir olmak istediğim için bu bölümdeyim. Gayet güzel, okula geldiğim için memnunum." dedi.

Muhasebe bölümü 10. sınıf öğrencisi Nisanur Sincer de okuldaki eğitim kalitesinden memnun olduğunu kaydederek "En iyi muhasebe bölümüne gelmiş gibi hissediyorum. Okulumu çok seviyorum. Buraya geldiğim için kendimi şanslı hissediyorum." diye konuştu.