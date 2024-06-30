İzmir Tire'deki Zeytinlik Alanında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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İzmir'in Tire ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Boynuyoğun Mahallesi'nde tarihi Tire Ali Baba Türbesi'nin de içinde bulunduğu zeytinlik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangında türbenin zarar görmediği öğrenildi.