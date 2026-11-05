İzmir Torbalı'da 1 kilo 58 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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İzmir Torbalı'da 1 kilo 58 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı

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İzmir Torbalı\'da 1 kilo 58 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı
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İzmir'in Torbalı ilçesinde 2 Kasım'da Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen jandarma operasyonunda 1 kilo 58 gram metamfetamin, 50 sentetik ecza hap, 1 hassas terazi ve 10 bin 810 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

İZMİR'in Torbalı ilçesinde jandarmanın bir eve düzenlendiği operasyonda 1 kilo 58 gram metamfetamin ile 50 sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması, uyuşturucu imal ve satışı ile kullanımının engellenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Jandarmanın Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 Kasım'da Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evdeki aramada 1 kilo 58 gram metamfetamin, 50 sentetik ecza hap, 1 hassas terazi ve 10 bin 810 TL ele geçirildi. Operasyonda şüpheliler M.B., B.G. ve S.Ç., gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklandı.

Kaynak: DHA
Kazım Karabekir3. SayfaJandarmaTorbalıGüncelİzmirSon Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Torbalı'da 1 kilo 58 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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