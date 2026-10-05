İzmir Torbalı'da çocuğun soybağı soruşturmasında anne tutuklandı - Son Dakika
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İzmir Torbalı'da çocuğun soybağı soruşturmasında anne tutuklandı

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İzmir'in Torbalı ilçesinde, televizyon programında gündeme gelen çocuğun soybağının değiştirildiği iddiaları üzerine resen başlatılan soruşturmada gözaltına alınan anne ve dayıdan anne tutuklandı. Dayı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Müge Anlı'ya çıkarak yaşadıklarını anlatan Hamid'in iddiaları sonrası İzmir'in Torbalı ilçesinde başlatılan soruşturmada anne ve dayı hakkında karar verildi. Anne Nihal B. tutuklanırken dayı Mehmet Y. serbest bırakıldı.

PROGRAMDAKİ İDDİALAR SONRASI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hamid'in katıldığı televizyon programında anlattıkları üzerine Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Hamid, programda biyolojik babasının kendisinden gizlendiğini, soybağının değiştirildiğini ve gerçeği araştırmaya başladığı süreçte tehdit edildiğini öne sürdü. Programda dile getirilen iddiaların ardından Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

İzmir Torbalı'da çocuğun soybağı soruşturmasında anne tutuklandı

ANNE VE DAYI GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmanın ilerlemesiyle birlikte Hamid'in annesi Nihal B. ile dayısı Mehmet Y.hakkında gözaltı kararı verildi. İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "çocuğun soybağını değiştirme", "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali", "yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi" ve "tehdit" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

İzmir Torbalı'da çocuğun soybağı soruşturmasında anne tutuklandı

HAMİD'İN ANNESİ TUTUKLANDI

Savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüpheliler hakkında karar verildi. Hamid'in annesi Nihal B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dayısı Mehmet Y. hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı. Mehmet Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece televizyon programında dile getirilen soybağı iddialarıyla başlayan süreçte anne hakkında tutuklama kararı verilmiş oldu.

SOYBAĞININ DEĞİŞTİRİLDİĞİNİ ÖNE SÜRMÜŞTÜ

Soruşturmanın çıkış noktasını Hamid'in biyolojik babasına ilişkin anlattıkları oluşturdu. Hamid, kendisinden yıllarca biyolojik babasının kimliğinin gizlendiğini ve soybağının değiştirildiğini öne sürdü. Gerçeği araştırmaya başladıktan sonra tehdit edildiğini de iddia etti. Bu açıklamalar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında anne Nihal B. ve dayı Mehmet Y. hakkında işlem yapıldı.

İzmir Torbalı'da çocuğun soybağı soruşturmasında anne tutuklandı
Kaynak: AA
Müge Anlı3. SayfaTorbalıGüncelİzmirSon Dakika

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