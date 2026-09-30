İzmir Urla\'da okuldaki yangın tatbikatında mahsur kalan öğrenci kurtarıldı

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, "İtfaiye Haftası" etkinlikleri kapsamında Urla EGİAD Ortaokulu'nda yangın ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikatta, elektrik kaynaklı yangın senaryosu üzerinden tahliye ve kurtarma çalışmaları uygulandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, yangın ve afetlere karşı farkındalığı artırmak ve olası acil durumlarda doğru müdahale yöntemlerini öğretmek amacıyla eğitim ve tatbikatlarını sürdürüyor.

"İtfaiye Haftası" etkinlikleri kapsamında Urla İtfaiye Grubu 3. Posta ekipleri tarafından EGİAD Ortaokulu'nda yangın ve kurtarma tatbikatı düzenlendi. Tatbikatta, okulun zemin katındaki bir odada elektrik hatlarından kaynaklanan yangın senaryosu uygulandı.

İhbar üzerine olay yerine bir arazöz, bir merdivenli araç ve bir AKS aracı sevk edildi. Öğrenci ve öğretmenler güvenli şekilde tahliye edilirken, merdiven başında mahsur kalan bir öğrenci ve öğretmen AKS ekiplerince, yoğun duman nedeniyle binadan çıkamayan bir çalışan ise merdivenli araç yardımıyla güvenli şekilde tahliye edildi. Tatbikat, yangına müdahale, tahliye ve kurtarma çalışmalarının ardından yangın söndürme cihazlarının kullanımı konusunda verilen uygulamalı eğitimle tamamlandı.

KURUMLAR ARASI EĞİTİM TOPLANTISI

"İtfaiye Haftası" etkinlikleri kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Denetim ve Önleme Şube Müdürlüğü tarafından eğitim toplantısı da düzenlendi. Oğuzlar Ek Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen toplantıda, ilçe belediyeleri, organize ve serbest bölgeler ile esnaf ve sanatkar odaları temsilcileriyle iş yerlerine yönelik itfaiye uygunluk raporlarında sahada karşılaşılan sorunlar ele alınarak çözüm önerileri değerlendirildi.