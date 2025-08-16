İZMİR'in Urla ilçesindeki ormanda yangın çıktı. Ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.
Yangın, saat 01.00 sıralarında Urla ilçesine bağlı Kadıovacık Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile arazöz, su tankeri ve iş makinesi sevk edildi. Ekiplerin rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için başlattığı çalışmalar sürüyor.
Son Dakika › Güncel › İzmir Urla'da Orman Yangını - Son Dakika
