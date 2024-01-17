İzmir Valiliği, Mülki İdare Amirlerinin İsim ve Unvanlarını Kullanan Dolandırıcılara Karşı Uyarıda Bulundu

İzmir Valiliği, mülki idare amirlerinin isim ve unvanlarını kullanarak yardım ve destek gibi gerekçelerle para talep eden kişilerin kolluk güçlerine bildirilmesini istedi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte mülki idare amirlerinin isim ve unvanlarını kullanan bazı kişilerin, vatandaşlardan yardım, destek gibi gerekçelerle para talep ettiğinin anlaşıldığı belirtildi.

Açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Sıkça kullanılan bu dolandırıcılık yöntemine karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve duyarlı olmasını, benzer girişimlerle karşılaşmaları halinde 112 hattını kullanarak konuyu kolluk güçlerimize bildirmelerini önemle rica ediyoruz."