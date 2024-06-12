İzmir Valiliği ve Seferihisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AB destekli projeleri değerlendirdi - Son Dakika
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İzmir Valiliği ve Seferihisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AB destekli projeleri değerlendirdi

İzmir Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu ile Seferihisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle AB destekli yürütülen projelerle ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda, projelerin sadece sunumlarla sınırlı kalmadığı, öğrencilerin birebir katılımıyla hayata geçirildiği ve projelerin sürdürülebilir olmasına dikkat edildiği vurgulandı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Koordinatörü tarafından projeler hakkında sunum yapıldı ve toplantıya okul müdürleri ve öğretmenler de katıldı.

12.06.2024 14:33
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İzmir Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu ile Seferihisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle AB destekli yürütülen projelerle ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı.

Bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Vehbi Koç, projelerin sadece sunumlarla sınırlı kalmadığını, öğrencilerin birebir katılımıyla hayata geçirildiği ifade ederek, projelerin sürdürülebilir olmasına da dikkat ettiklerini kaydetti.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Koordinatörü Dinç Sarayköylü ise hayata geçirilen projeler hakkında sunum yaptı.

Toplantıya okul müdürleri ve öğretmenler de katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir Valiliği ve Seferihisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AB destekli projeleri değerlendirdi - Son Dakika

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